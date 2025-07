Vestiti di tecnologia per farsi trovare pronti nella "stagione outdoor"

L’estate è la stagione perfetta per tornare in contatto con la natura, e nel corso degli anni il settore outdoor ha avuto una crescita esponenziale, grazie soprattutto alla tecnologia. L’evoluzione è continua, per abbigliamento, calzature e accessori. E le soluzioni a disposizione sono sempre più avanzate per comfort, performance e sostenibilità. Per cui buone vacanze, che sia mare o montagna: ecco qualche consiglio per viverla al meglio.

COMODI E STABILI

Nel mondo del trail running, stabilità e aderenza fanno la differenza. Le nuove Intense Pro Boa, frutto della collaborazione tra Soles by Michelin e Millet, hanno una suola progettata dall’azienda italiana JV International con mescola Formula, in grado di offrire trazione eccellente. Il design del battistrada assicura appoggio stabile anche su rocce sconnesse e una pulizia automatica della parte inferiore. In più c’è il sistema d BOA Li-2, ovvero una regolazione micrometrica bidirezionale per allacciare le scarpe (senza lacci) in maniera precisa e sicura. Infine la tomaia in Matryx Micro è resistente all’abrasione, mentre il collare traspirante impedisce l’ingresso di detriti. Leggerissime (solo 260 grammi) e con materiali eco-compatibili.

CONTRO CALDO, ACQUA E INSETTI

Con le temperature elevate (si spera) la sfida è restare freschi e protetti. L’aiuto arriva dalla collezione Columbia Cool Hike, dotata di due tecnologie, la Omni-Shade Sun Deflector - che riflette i raggi solari riducendo il calore assorbito e proteggendo dai raggi UVA e UVB - e la Omni-Freeze Zero Ice attivata dal sudore, che genera una sensazione di freschezza immediata. A questo si aggiunge su alcuni capi Insect Shield, trattamento invisibile e inodore che respinge gli insetti per tutta la vita del capo. Riguardo ai percorsi bagnati invece si può scegliere Omni-Max, studiata per offrire ammortizzazione adattiva, ritorno di energia e stabilità. Le scarpe sono dotate di schiuma reattiva, supporto del mesopiede con cupole di deflessione e suola con battistrada ad alta aderenza, ideali anche in condizioni di bagnato.

IL MERINO TECNICO

La lana in estate? Si può grazie a Mons Royale e la sua collezione in merino tecnico per «l’outdoor consapevole ». La nuova Diversion

Merino Bike Jersey combina lana merino certificata Z.Q. (52%), poliestere riciclato (35%) e nylon (13%), garantendo termoregolazione, traspirabilità e controllo degli odori anche nelle attività più intense. Disponibile a manica lunga o corta, include dettagli come inserti in rete, orli estesi e un pulisci-occhiali integrato per le avventure in mountain bike. È insomma un capo da slow fashion: qualità, con un occhio attento all’ambiente e alla durata del prodotto.

OCCHI PROTETTI

In bici, a piedi e comunque sotto il sole estivo, bisogna indossare gli occhiali giusti. Smith è una delle aziende specializzare in prodotti altamente performanti. Uno degli ultimi prodotti si chiama

Wildcat, con design ibrido e pratico, stessa protezione di una maschera e tecnologia ChromaPop per lenti adatte in condizioni di luminosità intense. Aste e naselli antiscivolo, consentono agli occhiali di restare ben saldi durante qualsiasi avventura.

PER IL RECUPERO

Lo sforzo fisico, sportivo o amatoriale che sia, necessita di supporto dopo l’attività. Per questo è nato OMSTRIP, il primo cerotto terapeutico bio-compatibile pensato per migliorare performance e recupero. Due le versioni: la Sport Performance per allenamenti e competizioni che riduce i sovraccarichi e stimola la rigenerazione cellulare; la Therapy Wellness per il benessere quotidiano, aiuta contro dolori muscolari, articolari e nevralgici. Il tutto grazie al Biohacking System e alla tecnologia a infrarossi lunghi, che consentono ai cerotti di agire a contatto con la pelle per 48 ore con un effetto energetico e terapeutico. E senza bisogno

di farmaci.

MOVIMENTO V-Sneaker Vaneda, grazie alla suola Michelin, realizzata con l’esclusiva tecnologia fiberlite, che garantisce flessibilità su qualsiasi tipo di terreno. Prezzo: 133,99 euro

DONE Lo zaino east+west ha 25 litri di capienza, materiali 100% riciclati e dettagli progettati per il comfort e l’organizzazione. Perfetto per avventure urbane, weekend all’aria aperta o rotte internazionali. Prezzo: 440 euro

PROTEZIONE Skien Valley Hoodded shirt di Columbia unisce la protezione data dalla Insect Shield alla schermatura solare Tessuto ad asciugatura rapida, ha cappuccio e orlo regolabili La maschera funge da zanzariera. Costa 110 euro

IL CEROTTO Omnistrip è il primo cerotto terapeutico che migliora le prestazioni. In versione Performance ottimizza lo sforzo e riduce i sovraccarichi. Costo: da 15 euro

L’E-BIKE La Sinus as ha cambio automatico Pinion, che regola la pedalata in modo fluido. Elegante e robusta, anche a pieno carico: il portapacchi sostiene fino a 27 kg, perfetto per borse o seggiolini per bambini. Prezzo: 6.499 Euro

0LA SCARPA Boa Adidas Five Ten Freerider equipaggiata con la rotella BOA Dial Li2, che consente regolazioni precise. Costo: 180 euro

PER OGNI CLIMA Mons Royale, la Diversion Merino Bike Jersey Short Seev è la maglia fresca quando fa caldo e viceversa. Mantiene la temperatura costante e neutralizza i cattivi odori grazie al tessuto Merino Shift per una maggiore traspirabilità e prestazioni in bici. Ha il pulisci occhiali integrato. Costa 109,95 euro

LA CAMICIA Columbia Heritage 2025, in tessuto stampato Cove Beach

realizzata con materiali tecnici, protegge dalla pioggia grazie alla tecnologia Omni-Shield Release. La stampa rende unico ogni capo, mentre l’orlo regolabile con coulisse consente una vestibilità personalizzata. Prezzo: 80 euro