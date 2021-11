Un asteroide sfiora la Terra: quanto è grande e cosa rischiamo

Un asteroide gigante "sfiorerà" la Terra nella giornata di oggi, martedì 2 novembre: è quanto rivelato dalla Nasa con una nota sul proprio account Twitter e sul sito ufficiale.

Quanto è grande

" Con una dimensione che va da 98 m a 220 m, TS3 passerà dalla Terra a una distanza di 5,3 milioni di km ", viene riportato da un canale specializzato. TS3, nonostante sia grande come un edificio di 55 piani (in altezza) e due campi da calcio (in estensione) non deve preoccuparci più di tanto perché la distanza sarà tale da non creare direttamente dei problemi (e meno male). La velocità a cui viaggia è di ben 35mila km/h: appartiene al gruppo "Apollo" e, come detto, il rischio collisione è nullo. Il CNEOS (Centro di calcolo delle orbite di asteroidi e comete e della loro probabilità di impatto sulla Terra), sottolinea come l'asteroide dovrebbe " attraversare il nostro pianeta in sicurezza".

Un altro asteroide 7 giorni fa

Periodo molto "caotico" nello Spazio: esattamente la settimana scorsa, il 25 ottobre, un altro asteroide (più piccolo) chiamato UA1 ha sfiorato la Terra passando a 3047 km di distanza dall'Antartide, distanza più bassa rispetto a molti satelliti che gravitano in ordita. Secondo quanto si legge su notiziescientifiche, si è trattato addirittura del terzo asteroide più vicino alla Terra mai individuato. Grande quanto un frigorifero, il problema è che stato individutato soltanto quattro ore dopo il massimo punto di avvicinamento al nostro pianeta. Nei suoi giri interspaziali, UA1 dovrebbe ripassare il prossimo 31 marzo 2028 ma ad una distanza molto maggiore rispetto a quella avvenuta la settimana scorsa.

La difficoltà dell'individuazione

Anche se in questo caso si è trattato un asteroide innocuo che, se fosse entrato in contatto con la nostra atmosfera si sarebbe bruciato in mille pezzettini che non avrebbero raggiunto nemmeno il suolo (o in frammenti minimi), il problema della provenienza spesso gioca brutti scherzi anche agli osservatori più esperti. Infatti, quanto la loro direzione di provenienza è la stessa del sole, per ovvi motivi è molto difficile vederli con largo anticipo. In questo caso, è stato impossibile intercetterlo con gli strumenti di cui si dispone attualmente e sempre più avanzati se non quando era molto vicino all'Antartide.

I più vicini mai registrati