"Si rischia la terza guerra mondiale". Sale la tensione in Ucraina

Nella notte i bombardamenti russi hanno interessato Mykolaiv, nell'omonimo oblast situato nell'Ucraina meridionale, e Sumy, nel nord-est del Paese. Secondo Mosca le forze di Kiev avrebbero invece colpito nuovamente la regione russa di Belgorod, in particolare colpendo l'insediamento di Golovchino. Lontano dai campi di battaglia botta e risposta tra il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, che aveva parlato dell'ipotesi terza guerra mondiale, e il suo omologo ucraino Dmytro Kuleba.

Le battaglie notturne

Vyacheslav Gladkov, governatore della regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina, ha accusato Kiev di aver bombardato un villaggio. " Hanno sparato su un villaggio. È già chiaro che ci sono civili feriti. Per il momento, sono due: un uomo colpito a una mano e una donna che ha ricevuto una ferita al collo ", ha scritto Gladkov su Telegram precisando che si tratta del villaggio di Jouravliovka. Diverse strutture disabitate e quattro case sono state danneggiate, senza vittime, anche nell'insediamento di Golovchino del distretto di Grayvoronsky, già stato bombardato il 19 aprile, sempre secondo Mosca, con un bilancio di tre residenti feriti.

Sul fronte ucraino, invece, la Russia ha lanciato attacchi missilistici contro infrastrutture civili della città costiera di Ochakiv, nella regione meridionale ucraina di Mykolayiv. L'amministrazione militare regionale, secondo quanto riportato dal Kyiv Independent, riferisce che le truppe russe hanno utilizzato lanciarazzi Smerch per colpire edifici civili e strutture residenziali. Mosca ha tentato di colpire anche Odessa sparando due missili; uno non ha raggiunto il bersaglio ed è caduto in acqua, mentre l'altro è stato neutralizzato dall'antiaerea ucraina.

Sul fronte nord-orientale, quattro attacchi sono stati lanciati ieri sera contro la regione di Sumy dal territorio della Russia. Lo riporta il Servizio della guardia di frontiera ucraina, citato dall'agenzia Ukrinform. In particolare, spiega la fonte, armi pesanti sono state sparate dal villaggio russo di Tiotkino in direzione di quello ucraino di Rivne nel distretto di Konotop. Sono state registrate un totale di 15 esplosioni. Si è sentito anche il fuoco di armi leggere nella zona di confine vicino allo stesso villaggio. Altre due esplosioni, a seguito dell'uso di armi pesanti, sono state registrate tra i villaggi di Buniakino e Nova Sloboda nello stesso distretto.

Botta e risposta Lavrov-Kuleba

" Non credo che Sergej Lavrov sia pronto per una conversazione seria " e la Russia sia pronta a trovare " soluzioni al tavolo dei negoziati ". Lo ha detto in un'intervista all'Associated Press il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba. " Ma se vedrò un cambiamento nell'atteggiamento di Mosca e che sono pronti a cercare seriamente soluzioni reciprocamente accettabili, supererò il mio disgusto e mi siederò con lui a parlare " ha aggiunto.

In merito alle ultime affermazioni di Lavrov, inoltre, Kuleba ha risposto nel merito su Twitter. " La Russia perde l'ultima speranza di spaventare il mondo per il sostegno all'Ucraina. Da qui il discorso di un reale pericolo della terza guerra mondiale. Questo significa solo che Mosca avverte la sconfitta in Ucraina ", ha fatto sapere il ministro ucraino.