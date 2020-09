Bufera su Buckingham Palace. Carlo ha speso più di 6 milioni di euro per mantenere i figli

Nel corso degli ultimi giorni sono trapelate nuove indiscrezioni sui membri senior di Buckingham Palace. Più precisamente, The Express ha pubblicato un approfondimento dedicato al Principe Carlo focalizzando l’attenzione sulle sue finanze personali e sul modo in cui ha investito tutti i guadagni dalle rendite annuali. Il tabloid ha fatto emergere una verità molto preoccupante che ha gettato nello scompiglio la famiglia reale inglese, e ha fatto indignare tutta l’opinione pubblica britannica. Secondo quanto è trapelato, il principe Carlo avrebbe aiutato economicamente sia Harry che William e, di conseguenza, anche Kate e la stessa Meghan.

Dal rapporto che è emerso dal tabloid inglese pare che il figlio della Regina abbia speso più di sei milioni di euro per i suoi due figli. Somma spesa per supportare la vita dei principi e i loro progetti futuri. Questa somma così ingente sarebbe emersa dal bilancio annuale dei conti di palazzo, che copre un arco di tempo dall’aprile del 2019 fino al marzo del 2020 (poco prima del lockdown). Secondo le prime informazioni, Carlo avrebbe suddiviso la somma in parti uguali, così da evitare attriti tra i due Principi, con la promessa che il denaro avrebbe dovuto essere beneficiato anche dalle rispettive moglie e figli. I soldi però non stati prelevati dalla casse reali, ma più precisamente dal conto personale di Carlo. Proveniente dalla rendita annuale del Ducato di Cornovaglia che, solo negli ultimi 12 mesi, è quantificata in 24 milioni di euro. Secondo le stime però, il compenso che è stato percepito da Harry e William nell’ultimo anno sarebbe aumentato di ben 600mila euro e dell’11% rispetto al 2018. Sta di fatto, però, che il Principe non ha usato il denaro della corona, ma i suoi guadagni per sostenere la vita dei figli e nipoti.

Quando la notizia è stata pubblicata dalla stampa inglese, in molti hanno criticato la scelta di Carlo di continuare a spendere soldi per il sostentamento dei figli. Entrambi sono adulti e di conseguenza entrambi sanno come gestire il loro patrimonio. Le critiche maggiori sono state rivolte ad Harry. Secondo gli accordi, ora che l’ex duca è libero dalla Corona dovrebbe pensare lui stesso al sostentamento della famiglia invece pare che abbia accettato di buon grado il dono del padre. "Dovrebbe restituire i soldi", tuona un sostenitore della corona. La polemica comunque sui compensi percepiti da Harry e Meghan è cominciata mesi fa, quando il Principe Carlo avrebbe pagato di tasca sua il compenso per la sicurezza della coppia. L’indiscrezione è stata smentita da fonti interne, ma sull’argomento nessuno è mai riuscito a fare chiarezza. In molti credono che il gesto di Carlo sia solo un modo per continuare a sentirsi legato al figlio, dato che ora vive con la moglie a Los Angeles.