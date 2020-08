Il principe Carlo lascia l'azienda dopo 35 anni. Si prepara a diventare re?

Da mesi si vocifera che il principe Carlo sia prossimo all'incoronazione e le ultime mosse del duca lo confermerebbero. L'annuncio della vendita della sua azienda agricola biologica - la Duchy Home Farm che gestisce da ormai 35 anni - suona infatti come il primo passo verso i suoi doveri di re.

Dai tabloid inglesi si apprende che il principe Carlo non ha rinnovato la gestione della fattoria che si trova all'interno dei giardini di Highgrove House, la residenza di campagna dei duchi di Cornovaglia. Un segnale, per molti, che il prossimo futuro del primogenito della regina sarebbe pronto a cambiare radicalmente.

Gli esperti reali non ci avrebbero mai scommesso eppure tutte le indiscrezioni portano il principe Carlo al trono. Se per molti il predestinato a indossare la corona era il principe William, già pronto a portare la monarchia nel terzo millennio, il coronavirus avrebbe rivoluzionato i piani della sovrana. La regina Elisabetta II a 94 anni suonati non ha mai manifestato l'intenzione di abdicare in favore di figlio o nipote, ma l'inattesa pandemia da covid-19 ha aperto scenari inconsueti sulla successione. Con la regina sempre più isolata per evitare un possibile contagio e la necessità della famiglia reale di dare una guida sicura e decisa al paese, il principe Carlo sembra essere la soluzione più probabile per l'avvicendamento al trono.

La conferma sembrerebbe nascondersi dietro il mancato rinnovo della licenza di Home Farm, l'azienda agricola biologica da 400 ettari tra campi e allevamenti, che il principe Carlo gestisce dagli anni '80. A 71 anni, il primogenito della regina il prossimo aprile lascerà e non a un reale ma bensì a un privato, che proseguirà l'opera cominciata dal duca, come confermano da Clarence House. L'azienda rimarrà una delle passioni del principe, amante della natura e pioniere dell'organic, che qui ha dato vita alla sua prima linea di prodotti interamente biologici (Duchy Originals, ndr) e che oggi viene venduta nei migliori supermercati e negozi della Gran Bretagna.