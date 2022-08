Camion sulla folla in Turchia: 16 morti e 29 feriti

Un gravissimo incidente stradale si è registrato in Turchia, dove un camion ha investito una folla di persone a Derik, una città nel sud-est del Paese. Il bilancio è pesantissimo, almeno 16 persone sono state uccise e altre 29 sono rimaste ferite nello schianto. Lo ha reso noto il ministro della Salute, Fahrettin Koca: " 16 persone hanno perso la vita e altre 29 sono rimaste ferite, otto delle quali in modo grave, nell'incidente in seguito alla rottura dei freni di un camion che ha colpito una folla a Derik ". La cittadina in cui è avvenuto lo schianto si trova nella provincia di Mardin. E non è il primo incidente grave di oggi. Nelle ore precedenti, il governatore della provincia di Gaziantep aveva riferito di un incidente stradale che aveva coinvolto un'ambulanza, provocando 16 morti e 22 feriti.

L'incidente di Derik pare sia stato causato da un malfunzionamento ai freni dell'autocarro che, completamente fuori controllo, è piombato a velocità sostenuta sulla folla. " Siamo devastati per questo secondo incidente ", ha dichiarato il ministro della Sanità. Inoltre, anche la dinamica dei due incidenti è molto simile. A Gazientep, così come a Derik, i mezzi sono andati a finire su una squadra di soccorritori e addosso ad altre persone accorse per aiutare i mezzi rimasti coinvolti in precedenti incidenti. Il governatore di Gaziantep ha confermato che nell'incidente, provocato da un autobus che è andato a scontrarsi con i veicoli di emergenza accorsi per un precedente incidente, sono morte 16 persone, tra le quali tre vigili del fuoco, quattro addetti sanitari e due giornalisti. Sono rimaste ferite 21 persone.