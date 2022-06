Disney lancia Buzz Lightyear, primo cartone con bacio gay

Disney sempre più "woke" e politicamente correttissima, come piace ai liberal: la spinta "inclusiva" e "arcobaleno" del colosso è ormai un dato di fatto. Nel nuovo Lightyear: la vera storia di Buzz, ultimo film della Pixar che uscirà nelle sale italiane il 15 giugno - spin-off di Toy Story che racconta la storia delle origini dell'eroe che ha ispirato il giocattolo Buzz Lightyear - fra i protagonisti ci sarà una coppia omosessuale, due donne che concepiranno anche un figlio. Nel film d'animazione è stato inserito anche il primo bacio tra persone dello stesso sesso in un film Pixar: quello tra il comandante di lunga data e migliore amica di Buzz, la ranger spaziale Alisha Hawthorne (doppiato da Uzo Aduba ), e sua moglie, giusto per non farsi mancare nulla. È l'ossessione che spinge le multinazionali a rappresentare le minoranze (etniche, di "genere") in ogni prodotto che lanciano sul mercato.

Ecco il primo bacio gay in una pellicola Pixar

A tal proposito, l'attrice afroamericana di Orange is the new Black, spiega che " vedere una coppia gay innamorata in modo significativo è importante per tutti ". Già, come se queste scene mancassero nelle produzioni hollywodiane e nei prodotti dell'intrattenimento mainstream, che sta celebrando in pompa magna il Pride Month. Il bacio è stato inizialmente tagliato dalla pellicola, ma i dipendenti Lgbtq della Pixar hanno protestato, dopo aver inviato una lettera aperta ai dirigenti della Disney. La pressione mediatica del caso ha costretto Disney a rivedere i suoi piani e a inserire così la scena nella pellicola, onde evitare boicottaggi e altre proteste.

Attori e produttori festeggiano. Secondo Chris Evans, celebre attore doppiatore americano di Buzz Lightyear, " è fantastico che il bacio sia tornato nel film ". Inoltre, secondo il produttore Galyn Susman, è importante " mostrare tutte le persone meravigliose che ci circondano, rappresentando tutti, comprese le coppie dello stesso sesso ".

Disney, metà dei personaggi Lgbt

D'altro canto, il nuovo corso ultra-arcobaleno di Disney era stato ampiamente annunciato nelle scorse settimane quando un dirigente del colosso ha promesso "più inclusività" nelle produzioni, e che il gigante dell'intrattenimento avrebbe lavorato per far sì che i gruppi " sottorappresentati ", come le minoranze razziali e la comunità Lgbtq, rappresentassero " almeno il 50% dei suoi personaggi entro la fine dell'anno ". " Sono qui come madre di due bambini omosessuali, in realtà ", ha detto Burke durante la videochiamata diffusa sui social. " Un bambino transgender e un bambino pansessuale, e anche come dirigente ". Disney annunciò dunque che il 50% dei personaggi regolari e ricorrenti del suo universo proverrà da " gruppi sottorappresentati " e dalle minoranze. Tuttavia, sarebbe improprio parlare di una vera e propria svolta per Walt Disney. Negli ultimi anni, infatti, la multinazionale ha deciso di sposare l'ideologia woke, prestando sempre più attenzione alle istanze delle minoranze e del mondo progressista in generale.

Basti pensare alla Pride Collection lanciata su Disney + questo mese per celebrare il Pride Month, con una raccolta di tutti i titoli che celebrano le minoranze, Lgbtq su tutte. C 'è un problema, però: fra un po' ci sarà davvero da chiedersi, più che altro, quali nuovi film o serie tv Disney in uscita non siano pervasi dall'ideologia woke e dall'ossessione per le minoranze.