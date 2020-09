Donna afferma: "Epstein e la Maxwell abusarono di me nel cottage nel bosco"

Nuovi guai per la dama nera del jet set internazionale, Ghislaine Maxwell. Una donna ha fatto causa alla Maxwell e al defunto Jeffrey Epstein per abusi avvenuti quando era adolescente. La vittima sostiene di essere stata adescata dalla perversa coppia mentre frequentava il collegio d’arte Interlochen, nel Michigan. All’epoca Epstein donava cospicue somme di denaro alla scuola, vicino alla quale possedeva uno chalet immerso nel bosco, ora divenuto una casa vacanze.

Come riporta il Mirror, Jane Doe, questo il nome fittizio della vittima, afferma di essere stata abusata dal milionario per 4 anni, anche nel cottage, a partire dal 1994, quando aveva solo 13 anni. La donna ha dichiarato nei documenti presentati in tribunale, che la Maxwell “facilitava gli abusi ed era spesso presente” . Che Ghislaine Maxwell fosse presente e addirittura partecipasse agli abusi nei confronti delle minorenni, è stato affermato da tutte le altre donne abusate dal ricco magnate. L'Interlochen Center for the Arts ha chiuso i rapporti con Epstein nel 2007, quando il magnate fu incriminato per abusi sessuali. “Non abbiano mai ricevuto lamentele nei confronti di Mr Epstein” , affermano dalla scuole. “La politica del college non avrebbe mai permesso che si avvicinasse agli studenti senza supervisione”.

Ma le accuse di Jane Doe sono state confermate da un’altra studentessa dell'Interlochen, la violoncellista Melissa Solomon. La donna ha affermato di aver conosciuto personalmente Epstein e la sua complice a 14 anni e di aver gravitato nel loro mondo per sei anni, senza però essere abusata. La Solomon afferma che i due smisero di farle pressione quando si rifiutò di adescare ragazzine per il magnate pedofilo dalla Julliard School e "snobbò ” un incontro con il principe Andrea. Jeffrey Epstein è stato trovato impiccato nella sua cella ad agosto 2019, dopo edere stato arrestato a luglio dello stesso anno. Il milionario, incriminato per traffico della prostituzione minorile, era in attesa del processo quando fu trovato morto.