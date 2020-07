"Avevo solo 15 anni, anche lei abusò di me". Le accuse a Ghislaine Maxwell

Diversi documenti riguardanti Ghislaine Maxwell sono stati desecretati per ordine del giudice Loretta Preska. Secondo il Daily Mail i documenti, che i legali della complice di Jeffrey Epstein avevano chiesto di non rendere pubblici, rivelano l’effettivo ruolo che la Maxwell rivestiva nel traffico di prostituzione minorile portato avanti dal milionario. La Maxwell è stata arrestata il 2 luglio scorso nella sua villa nel New Hampshire, dopo un anno da fuggiasca. Detenuta nel Metropolitan Detention Center di New York, alla donna è stata negata la libertà su cauzione perché considerata soggetto a rischio di fuga. Il processo a carico di Ghislaine Maxwell, accusata di essere complice degli abusi di Epstein e di avervi partecipato, si terrà a luglio 2021.

Le carte appena desecretate fanno parte di una causa intentata da Virginia Giuffre nel 2015, in cui la ex “schiava sessuale” del magnate pedofilo, accusa la Maxwell di aver abusato di lei all’età di 15 anni e mostrano che la “ dark lady” avrebbe inoltre abusato insieme ad Epstein di altre ragazze minorenni. La Giuffre ha rivelato dettagliatamente come la donna “la fece spogliare nuda” e le diede “istruzioni su come praticare sesso orale ad Epstein” . “Così Ghislaine mi disse di spogliarmi” , si legge nei documenti. “Anche lei si tolse i vestiti e rimase nuda ”.

Ma non è tutto. La donna ha rivelato delle continue orge a cui la Maxwell era solita partecipare nelle proprietà di Epstein. Ai rapporti sessuali erano presenti tante ragazze giovani: “ erano così tante, che non saprei da dove iniziare” , ha rivelato la Giuffre. "C’erano bionde, brune e dai capelli rossi. Erano tutte belle ragazze. Direi d’età compresa tra i 15 e i 21 anni” . La scioccante deposizione prosegue con le accuse contro il diabolico duo, che per anni adescarono e abusarono di un numero imprecisato di minorenni. Virginia Giuffre ha dichiarato inoltre, di essere stata “trafficata” a uomini influenti del jet set internazionale, tra cui il principe Andrea.