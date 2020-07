Colombia, corpi bruciati e feriti: l'orrore dopo il furto di benzina

Una violenta esplosione nel nord della Colombia ha causato la morte di sette persone e ne ha ferite gravemente 45, che sono tutt'ora in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, un tir, dopo essere rimasto incidentato, sarebbe stato preso di mira da un gruppo di persone con il chiaro intento di rubarne la benzina che stava fuoriuscendo dal mezzo.

Sette morti carbonizzati e 45 feriti gravi

Durante l’operazione però vi è stata una violentissima esplosione che ha investito tutte le persone che si trovavano intorno al camion cisterna. Una vera e propria strage. Alla fine infatti si contano sette vittime morte carbonizzate e 45 rimaste gravemente ferite e con ustioni su gran parte del corpo. Il numero dei decessi sembra destinato ad alzarsi nelle prossime ore. Il terribile fatto è avvenuto ieri, lunedì 6 luglio nel nord della Colombia, precisamente nel piccolo comune di Pueblo Viejo, nel dipartimento di Magdalena, lungo la strada che collega la città di Barranquilla con quella di Cienaga. Un tir stava trasportando combustibile quando ha fatto incidente. A quel punto, molti residenti nella zona si sono avvicinati al mezzo, rimasto fermo, con l’idea di rubare la benzina che era uscita dal veicolo.

La violenta esplosione

Durante l’operazione però qualcosa è andato storto e si è creata una fiammata che ha investito tutto il gruppo. Almeno sette i morti al momento constatati, ma il bilancio è purtroppo destinato a crescere, anche perché tra i 45 feriti, molti di questi riversano in gravissime condizioni e sono in pericolo di vita. Anche la Colombia è in piena emergenza coronavirus e, come tutta l’America latina, sta vivendo un’epidemia che la mette in ginocchio ogni giorno. I reparti di terapia intensiva degli ospedali di Magdalena sono al momento al collasso proprio per le centinaia di ricoverati positivi al Covid-19. Per questo motivo i feriti dell’esplosione sono stati dirottati in altri centri ospedalieri di Barranquilla e Santa Marta, per essere presi in cura nel miglior modo possibile.