"Espulsi 10 ambasciatori". Si scatena l'ira di Erdogan

Recep Tayyip Erdogan annuncia di aver chiesto al ministero degli Esteri l'espulsione dalla Turchia di dieci ambasciatori. Ad annunciarlo è il Daily Sabah, media considerato vicino alla presidenza. I rappresentanti di questi Paesi - tra i quali spiccano Francia, Germania e Stati Uniti - sono accusati dal governo turco di essersi mobilitati in favore di Osman Kavala. L'uomo, fondatore dell'organizzazione Anadolu Kultur, è stato rinviato a giudizio e pende sulla testa la richiesta dell'ergastolo con l'accusa di aver organizzato i disordini del 2013 al parco Gezi.

Gli ambasciatori di Stati Uniti, Francia, Germania, Olanda, Canada, Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca e Nuova Zelanda avevano firmato un appello per la sua liberazione, in particolare facendo leva su una sentenza della Corte europei dei diritti dell'uomo che ha dichiarato la detenzione di Kavala come illegittima. Già nei giorni scorsi il governo di Ankara aveva detto di essere rimasta sorpresa e profondamente colpita da questa decisione. L'uomo, agli arresti dal 2017 e detenuti nella prigione di Silivri, è accusato di avere organizzato gli scontri di Gezi nel 2013 ma di avere soprattutto legami con George Soros e con il predicatore Fetullah Gulen. Quest'ultimo, predicatore di base negli Stati Uniti, è ritenuto la mente dietro il fallito golpe contro Erdogan da cui è scaturita l'ondata di arresti che ha riempito le carceri turche di dissidenti e oppositori di qualsiasi parte dello Stato.