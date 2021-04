"Incontrava Epstein...". Ora lo scienziato imbarazza Biden

Lo spettro di Jeffrey Epstein continua a creare ombre nel mondo politico degli Stati Uniti. E dopo le foto compromettenti del magnate con Bill Clinton, ad essere nei guai questa volta è un altro esponente dei dem, Eric Lander, designato da Joe Biden come direttore dell’Ufficio per la Scienza e la Tecnologia. Un suo legame passato con il milionario pedofilo ha messo in discussione la nomina come consigliere scientifico del presidente, e ora dovrà essere ascoltato in merito agli incontri con il facoltoso finanziere.

Secondo quanto riportato da Politico, il genetista avrebbe incontrato Epstein due volte ad Harvard, dove il diabolico milionario aveva ottenuto un suo spazio, grazie alle numerose donazioni. Lander ha affermato a BuzzFeed News di aver incontrato Epstein per un pranzo informale e discorrere di scienza con diversi professori, nello studio del biologo Martin Nowak. A testimoniare l’incontro tra Lander ed Epstein sono state trovate alcune foto postate sul blog di jeffreyepsteinblog.org. Ma ciò che ha causato la momentanea sospensione del genetista è che all’epoca, nel 2012, Jeffrey Epstein era già stato condannato come predatore sessuale, cosa che a quanto pare, non ha scoraggiato i professori di Harvard dal riceverlo ancora nei propri uffici e ad usufruire delle sue ingenti donazioni.

“ Martin non mi aveva detto chi avrebbe partecipato al meeting” , si è difeso Lander, parlando con BuzzFeed. “In seguito ho scoperto delle sue sordide azioni, ma non ho mai avuto alcuna relazione con lui ”. I dubbi sulla nomina di Lander sono stati sollevati dalla senatrice dem Maria Cantwell, che ha chiesto di indagare circa il rapporto tra lo scienziato e il predatore sessuale, legame che se venisse confermato, porterebbe notevole imbarazzo al governo Biden. “Ascolteremo Lander la prossima settimana e vedremo cosa succederà ”, ha affermato la Cantwell in merito alla questione. La nomina di Lander è l’unica ad essere ancora in bilico, fino al 29 aprile, quando verrà presa una decisione sulla sua effettiva conferma.

Intanto la Casa Bianca mette le mani avanti e spiega che lo scienziato avrebbe incontrato il magnate in due occasioni, insieme ad altri facoltosi finanziatori della prestigiosa università. “Il dottor Lander ha incontrato Epstein in due eventi nella primavera del 2012, con diversi donatori di Harvard e ha giustamente deciso di non avere nulla a che fare con lui”. La Casa Bianca ha inoltre affermato che “il dottor Lander non ha ricevuto alcun finanziamento da Epstein e dalle sue fondazioni ”, dichiarazione che non collima con quanto affermato dal ricco magnate. In uno dei suoi siti internet Epstein ha parlato delle sue numerose donazioni fatte ad “ eminenti scienziati ”, tra i quali Lander.

Jeffrey Epstein, trovato impiccato nella sua cella, ha fondato tutta la sua vita sull'abilità di infiltrarsi nel mondo scientifico, supportando progetti prestigiosi e incontrando i migliori scienziati al mondo. Allo stesso modo i suoi contatti lo hanno portato a diventare intimo con capi di stato e principi reali, facendo sorgere quesiti su chi fosse veramente quest'uomo, che per anni ha portato avanti un traffico di minorenni, sorvolando sul suo jet privato con importanti personalità indisturbato, prima di essere finalmente catturato a luglio del 2019.