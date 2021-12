"Sanno dov'è l'F-35 scomparso". Ma è giallo sul video dell'incidente

L'incidente del caccia F-35B della Royal Navy, precipitato nel Mediterraneo dopo essere decollato dalla portaerei Queen Elizabeth, continua a scuotere la Difesa britannica. Secondo quanto riportano i media, che riportano le parole del consigliere per la sicurezza nazionale Sir Stephen Lovegrove, l'aereo sarebbe stato finalmente localizzato dopo giorni di intense ricerche. " Gli esperti sanno dove si trova l'aereo ", ha detto il funzionario di Sua Maestà, ma non è stato chiarito quale sia il punto esatto in cui si sono concentrate le ricerche. Come riportato da Agenzia Nova, l'analista aerospaziale Howard Wheeldon ha riferito che i militari non avrebbero attivato il sistema di localizzazione per paura che il segnale venisse captato da altre forze.

Per Londra è fondamentale chiudere il prima possibile questo incidente che ha coinvolto l'F-35. Un episodio che rappresenta una macchia non trascurabile nella forza aero-navale britannica. Diversi i punti che preoccupano la Difesa del Regno Unito. Innanzitutto l'incidente, oltre a essere una perdita finanziaria considerevole (il mezzo vale circa 100 milioni di sterline), implica la perdita momentanea di un aereo su cui la Royal Navy ha puntato moltissimo. Si tratta quindi in prima battuta di una perdita di un mezzo che è strategicamente fondamentale.

A questo si aggiunge poi l'imbarazzo per come è avvenuto l'incidente. L'F-35 infatti sembra essere precipitato a causa di una copertura antipioggia non rimossa dalla fusoliera - copertura tra l'altro anche di scarso valore- e che sarebbe stata risucchiata dal motore impedendo quindi di prendere potenza. Un fatto increscioso, che ha dimostrato, a detta di alcuni osservatori, anche la disattenzione con cui è avvenuto il decollo dalla portaerei Queen Elizabeth, vanto della Marina britannica.

Come se non bastasse, in queste ore sta facendo scalpore il video, fatto circolare dall'account Twitter di un analista, che ritrae proprio gli attimi della caduta dell'F-35. Il filmato - della durata di 16 secondi - mostra che l'aereo è precipitato senza nemmeno decollare, cadendo una volta terminata la sua corsa sul ponte di volo e con il pilota che è riuscito a espellersi prima che l'aereo cadesse in acqua. Il video pare essere prodotto da uno smartphone che a sua volta inquadra un monitor interno dove scorrono le immagini delle telecamere di sicurezza della portaerei. Un fatto che per la Difesa britannica non è solo una violazione delle norme di sicurezza della Queen Elizabeth e di tutta la Royal Navy, ma anche un clamoroso buco nella bolla di sicurezza che era stata costruita intorno al luogo dell'incidente per evitare che altri Paesi potessero avvicinarsi e scandagliare i fondali.