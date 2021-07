Lavoro e impegno: i "petali di vita" che animano la Cina

C’è chi si occupa dell’arte nei nuovi media e chi porta avanti progetti di lotta alla povertà nelle aree rurali della Cina. Chi contribuisce ad aiutare i residenti delle varie comunità cittadine e chi è impegnato nella progettazione di strutture di protezione per siti archeologici. E ancora, non manca chi si dedica allo studio del design internazionale.

Quelli appena citati possono sembrare posti di lavoro comuni, niente del quale valga la pena preoccuparsi. Rappresentano in realtà il cuore pulsante della Cina, i cosiddetti "petali di vita" che hanno animato (e continuano ad animare) una nazione in costante miglioramento. In altre parole, gli esempi riportati sono lavori che illuminano la nostra epoca. Le persone che ricoprono quei ruoli mostrano grande dedizione, perseveranza e ottimismo, contribuendo in maniera decisiva alle sorti del Paese. Il loro punto di forza? Praticano mestieri tanto semplici quanto utili per il benessere della comunità.

Moda e vendita live-streaming

Prendiamo l’esempio di Tan Shanshan. Tan è una ragazza che vive e lavora a Beijing, in un’azienda che si occupa di arte nei nuovi media. È una grande amante dello hanfu, un abito tradizionale cinese che considera molto bello perché rappresenta un certo tipo di eleganza. Miss Tan spera che la moda dello hanfu possa portare una grande ondata di riscoperta della cultura tradizionale cinese, e si è detta “ molto gratificata e orgogliosa ” di poter giocare un ruolo in questo processo.

La pensionata Lin Wei – soprannominata "la nonna influencer" – ama invece vestirsi alla moda e pubblicare sulle piattaforme social media dei brevi video sulla sua vita quotidiana. Questo le ha consentito di essere nuovamente attiva, anche se in pensione. Tra le sue nuove attività troviamo anche la vendita in live-streaming per beneficienza, che Lin svolge con piacere perché le consente di offrire un aiuto concreto alle persone più bisognose. Lin Wei ha più volte spiegato di essere disposta a fare questo finché la sua salute lo consentirà.

Istruzione e laboriosità

Ecco altri due esempi. Yao Sheng è professore associato all’Università di Lingue straniere di Beijing. Da luglio 2018 ad agosto 2020 ha ricoperto l’incarico di vice sindaco della contea di Heqing (prefettura autonoma dell’etnia Bai di Dali, provincia dello Yunnan), dove si è occupato di riduzione della povertà attraverso l’istruzione. Durante il suo soggiorno a Heqing, e grazie al progetto di lotta alla povertà, il professor Yao è riuscito a migliorare ed ottimizzare le strutture sanitarie ed igieniche delle scuole locali.

Yao Yuan, al contrario, è un addetto della comunità Fensiting, nell’area della Torre del Tamburo (Gulou), nel centro storico di Beijing. Yao Yuan ha spiegato che i lavori da svolgere all’interno della comunità possono sembrare banali o di poco conto, ma allo stesso tempo sono molto importanti. Questo è il motivo per cui si dedica con grande impegno ai propri compiti, offrendo un contributo alla sicurezza e bellezza dei cittadini comuni. La sua speranza è che le persone possano vivere una vita più sicura e tranquilla grazie alla sua laboriosità e a quella dei suoi colleghi.

Cultura e design

Zhang Jinfeng è un ingegnere senior che lavora all’Accademia cinese dei beni culturali. Nella sua carriera si è occupata principalmente di ricerche scientifiche, progettazione e costruzione di strutture di protezione per siti archeologici e monumenti in pietra e terra. Zhang ha però anche affermato che lo spirito veicolato dai reperti antichi riesce a farla sentire più tranquilla e più ricca interiormente, e per questo desidera dedicare tutta la sua vita alla tutela dei beni culturali.

Arriviamo infine a Yang Jie. Yang è uno stilista di fama internazionale e professore associato presso il Beijing Institute of Fashion Technology. Nella sua carriera ha interpretato il pensiero estetico cinese attraverso i linguaggi del design internazionale, mostrando al mondo le caratteristiche tradizionali delle minoranze etniche e la variopinta cultura etnica della Cina. Dunque, è grazie alla perseveranza di persone comuni come Zhang, Yao, Yang e tante altre che la Cina è riuscita a diventare il Paese che conosciamo oggi.