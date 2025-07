Il programma in tv, la differenza di età, la convivenza saltata: la storia d'amore tra Giorgio Faletti e Arianna David

Quattordici anni fa moriva Giorgio Faletti. Attore, comico e scrittore, Faletti ha vissuto gran parte del suo successo sotto i riflettori e la sua vita privata è finita spesso al centro della cronaca rosa. Prima di conoscere la moglie, Roberta Bellesini, che è rimasta al suo fianco dal 2000 al 2014 - anno della sua scomparsa - Giorgio Faletti ha avuto una relazione con l'ex Miss Italia Arianna David, quando lei aveva solo 19 anni.

L'incontro in Rai

Settembre 1992. Arianna David è una esordiente nel mondo dello spettacolo, si è da poco diplomata e ha recitato nella fiction "Europe Connection", quando viene scelta per fare la valletta per il varietà "Acqua Calda" in onda su Rai2. La trasmissione è condotta da Nino Frassica e Giorgio Faletti e proprio nello studio televisivo della Rai nasce il feeling tra Arianna e Giorgio. Lei ha 19 anni, lui 42. " Portavo rispetto a un personaggio come Giorgio, siamo entrati in sintonia", racconterà anni dopo Arianna parlando di Faletti.

Il corteggiamento

Nonostante la differenza di età Arianna e Giorgio hanno sin da subito una forte sintonia. L'ironia e la familiarità che si respira dentro e fuori lo studio televisivo fanno scoccare la scintilla tra loro: " Dopo la trasmissione andavamo spesso a ristorante con il gruppo. Lui scherzava sempre e, tra una battuta e l’altra, ci siamo presi in simpatia, che poi si è trasformata in amore. Era un uomo di spessore, un uomo di valori, educatissimo. Una persona curiosa, legato alla sua mamma e di una cultura incredibile. Da lui ho imparato tantissimo, sia a livello umano che lavorativo" .

Tra tv, musica e amore

Il 1992 è un anno importante per Giorgio Faletti, che è impegnato su più fronti. In tv oltre ad "Acqua calda" è ospite fisso di "Stasera mi butto...e tre" mentre al cinema ha appena firmato un contratto per prendere parte alle riprese del film "Miracolo italiano" di Enrico Oldoini. Allo stesso tempo porta avanti la passione per la musica pubblicando il suo terzo album "Condannato a ridere" e duettando con Orietta Berti sulle note di "Rumba di tango". Nello stesso periodo Arianna è impegnata nelle selezioni per Miss Italia e dedica tutte le sue energie alla carriera di modella oltre agli impegni televisivi.

L'amore profondo

L'amore tra Arianna e Giorgio sembra poter superare i pregiudizi e la differenza di età tanto che Arianna decide di fare un passo importante. " Ha conosciuto i miei genitori, veniva a casa, è stata una persona pazzesca. Per lui sono stata un amore veramente grande, lui mi ha amata così. La differenza d’età? Io non l'ho mai sentita", racconterà anni dopo. Ma qualcosa sta per cambiare.

La convivenza saltata

Maggio 1993, va in onda l'ultima puntata di "Acqua Calda" e Giorgio Faletti, che per registrare il programma si era trasferito a Roma, decide di tornare a Milano. "Voleva che io andassi su con lui", confesserà Arianna anni dopo. Nonostante le imminenti fasi finali di Miss Italia Arianna sembra decisa a fare un passo importante come la convivenza per vivere a pieno la sua storia con Giorgio, ma è la sua famiglia a farle cambiare idea: "Trovai mia mamma a piangere, fu tanto il rispetto e il dispiacere di vederla in quel modo che dissi a Giorgio che non era il momento giusto. Ero troppo giovane ".

L'addio definitivo

Nell'estate del 1993, pochi mesi prima che lei vinca il titolo di Miss Italia, Arianna e Giorgio si dicono definitivamente addio.

Successivamente Faletti si è sposato con l'architetto, mentre Arianna David ha avuto due figli dal compagno Marco Bocciolini, prima di sposarenel 2017.