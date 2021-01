Fa la rapina sull'autobus E accade l'impensabile: ammazzato dai passeggeri

In Messico, i passeggeri di un autobus hanno reagito a una rapina in corso a bordo del mezzo aggredendo e uccidendo uno dei membri della banda di borseggiatori, facendosi così letteralmente giustizia da soli. L’episodio di cronaca è avvenuto poco prima della mezzanotte di venerdì scorso, nello Stato di Messico, entità federata situata nella parte centromeridionale del Paese ispanico. La medesima vicenda si è consumata a bordo di una corriera che stava percorrendo un tratto autostradale verso la città di Pachuca, nel confinante Stato di Hidalgo. In particolare, la rapina finita in tragedia in seguito alla reazione dei passeggeri è andata in scena nei pressi del comune di Tecámac, lungo il medesimo tragitto, su cui viaggiano abitualmente molti pendolari.

In base alle prime ricostruzioni investigative della vicenda, almeno tre criminali sarebbero saliti a bordo del mezzo pubblico, si sarebbero dichiarati quali rapinatori e avrebbero quindi intimato alle persone presenti allora sul bus di consegnare tutti i beni di valore. A detta di alcune testimonianze sull’accaduto, uno dei criminali, non ancora identificato, avrebbe inoltre estratto un’arma da fuoco e l’avrebbe adoperata in quegli istanti di tensione per fare pressione sui passeggeri allo scopo di farsi consegnare i beni di questi ultimi. Tuttavia, proprio il delinquente armato sarebbe stato, in un suo momento di disattenzione, vittima di un’inaspettata reazione violenta da parte di alcuni viaggiatori che erano allora sul mezzo.

Un gruppo di persone presenti su quell’autobus avrebbe infatti improvvisamente assalito il rapinatore in questione, iniziandolo a picchiare brutalmente. Vedendo tale furiosa reazione da parte di quel gruppo di viaggiatori, gli altri malviventi che avevano preso d’assalto la corriera decidevano di conseguenza di darsela a gambe, lasciando il loro complice in preda all’ira dei pendolari. Il malcapitato veniva quindi malmenato dai passeggeri con così tanta violenza da rimanere a terra privo di sensi. A causa di tutto quel trambusto a bordo, l’autista del mezzo decideva finalmente di fermare l'autobus, con conseguente segnalazione dell’accaduto alla polizia e ai servizi di emergenza, che non hanno fatto altro che confermare la morte del rapinatore a seguito del furioso pestaggio. Gli agenti, una volta constatato il decesso del criminale, hanno subito aperto un’indagine sullo svolgimento del fatto di cronaca, ma, al momento, nessuno dei passeggeri risulterebbe indiziato o fermato.