Missili Kalibr sul Mar Nero: come funzionano

Se via terra i russi hanno definitivamente conquistato Lysychansk e non intendono fermarsi prima di aver preso tutto il Donbass, la flotta di Putin si organizza anche sul Mar Nero, pronta ad aprire il fuoco. Secondo il quotidiano Ukrinform, la flotta russa sarebbe pronta al lancio di missili Kalibr. "Nella parte nord-occidentale del Mar Nero ", scrive il quotidiano, "ci sarebbero tre navi da guerra e due sottomarini pronte a lanciare più di 30 missili".

Cosa sono i Kalibr

Come abbiamo visto su InsideOver, la Russia non è nuova a lanci di questi missili avvenuti già a fine maggio scorso. I Kalibr sono missili da crociera e sono utilizzati per attacchi di precisione. La stessa tipologia di missile era stato lanciata dai sottomarini durante il conflitto in Siria contro lo Stato Islamico. La distanza che riescono a ricoprire arriva fino a 2.500 km e possiedono una testata in grado di contenere ben 450 chili di esplosivo ma anche una testata nucleare. Secondo alcune fonti, un solo missile costerebbe circa 6,5 milioni di dollari. I Kalibr somigliano molto ai Tomahawk americani, missili a lungo raggio utilizzato dalla Marina degli Stati Uniti e dalla Royal Navy per le operatizioni via terra e via mare. Inoltre, i missili russi possono essere "guidati" grazie a un motore che rimane in funzione per tutta la durata del volo e alle ali che consenstono di virare e cambiare eventualmente la rotta. Questo conferisce un enorme vantaggio ai Kalibr rispetto ai classici missili balistici che hanno un'unica traiettoria prefissata.

Cosa succede in Ucraina