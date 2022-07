Mosca mette nel mirino Donetsk | La diretta della guerra

Se nel lungo periodo il prossimo obiettivo militare della Russia coincide con la presa dell'oblast di Donetsk, nell'immediato Mosca ha messo nel mirino nuovi insediamenti ucraini per completare, tassello dopo tassello, la conquista del Donbass. Archiviato il discorso Lugansk con la presa di Lysychansk, l'esercito russo si sta preparando per avanzare in direzione di Bakhmut e, più a nord, di Siversk. Kiev ha riferito che le truppe del Cremlino hanno condotto una ricognizione nei pressi della periferia di Berestove e intrapreso operazioni offensive intorno alla centrale elettrica di Vuhledar, Vasylivka, Spirne, Klynove e Mayorsk. È probabile che i russi continuino i loro sforzi nel tentativo di spostarsi a ovest dell'autostrada T1302 Bakhmut-Lysychansk, così da guidare un doppio assalto sulle citate Bakhmut e Siversk. Gli analisti sottolineano tuttavia come la loro capacità di riuscita sia in discussione, soprattutto in seguito delle perdite subite durante i tentativi di prendere il controllo di Lysychansk.

Vladimir Putin, intanto, ha presentato la conquista del Lugansk come una grande vittoria per la Federazione Russa. Il capo del Cremlino ha inoltre affermato che le unità russe che hanno partecipato alla battaglia di Lysychansk dovrebbero riposare per aumentare le loro capacità di combattimento. Il think tank Institute for the Study of War (ISW) ha spiegato che un commento pubblico del genere ha probabilmente uno scopo ben preciso. Quello di segnalare la preoccupazione del leader russo nei confronti del benessere delle truppe, in risposta alle periodiche denunce lanciate dal blocco occidentale in merito al presunto trattamento riservato da Mosca ai suoi soldati.

In ogni caso, gli analisti concordano con quanto dichiarato da Putin: le truppe russe che hanno combattuto a Severodonetsk e Lysychansk, molto probabilmente hanno bisogno di un periodo di pausa prima di riprendere le operazioni offensive su larga scala. Non è chiaro, tuttavia, se Mosca deciderà di accettare i rischi di una pausa operativa sufficientemente lunga da consentire a queste forze, con ogni probabilità esauste, di recuperare le energie. Certo è che, da quanto osservato nelle ultime ore, l'avanzata russa non accenna a fermarsi.

La diretta

Ore 11:34 | Mosca: "Operazione speciale terminerà con raggiungimento obiettivi"

"L'operazione speciale in Ucraina si concluderà con il completo raggiungimento di tutti i compiti, oggi la priorità è preservare la vita e la salute della popolazione militare e civile russa". Lo ha affermato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu in una teleconferenza a Mosca, come riportano le agenzie russe.

Ore 11:19 | Russia progetta linea ferroviaria tra Rostov e Donbass

La Russia sta progettando di creare un collegamento ferroviario tra la regione di Rostov e quelle di Donetsk e Luhansk, nell'Ucraina sud-orientale. Lo ha dichiarato il governatore della regione di Rostov, Vasilij Golubev, a margine della mostra industriale internazionale Innoprom, citato dall'agenzia di stampa "Tass". "Senza il lancio di questo collegamento, è difficile risolvere i compiti in termini di volume delle consegne di merci e di spostamento delle persone. Assolutamente, questo è nei piani", ha affermato Golubev. Le autorità della regione di Rostov assisteranno tutti coloro che prenderanno parte a questo processo, ha osservato il governatore.

Ore 10:20 | Nato: firmati protocollo di acceso per Svezia e Finlandia

Con la firma dei protocolli di accesso "inizia il processo di ratificazione" da parte degli alleati della Nato, che presto sarà composta da 32 membri dopo che Finlandia e Svezia faranno ufficialmente parte dell'Alleanza. "Questa è una giornata storica per la Nato, per la Svezia e per la Finlandia: insieme saremo più forti e le nostre popolazioni più sicure", ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

Ore 9:24 | Scuola di Kharkiv colpita da missili russi

Le truppe russe hanno lanciato stanotte un attacco missilistico contro una scuola a Kharkiv. Nessuno è rimasto ferito. Lo riferisce Oleg Synegubov, il capo dell'amministrazione militare regionale di Kharkiv, su Telegram , come riporta Ukrinform. "Alle 2 del mattino, il nemico ha lanciato un attacco missilistico contro una delle istituzioni educative del distretto di Saltiv a Kharkiv . L'edificio è stato parzialmente danneggiato,. Fortunatamente non ci sono state vittime", ha detto Synegubov.

Ore 8:55 | Attacco missilistico contro Mykolaiv

Le forze russe hanno lanciato questa mattina un attacco missilistico contro Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina, ed hanno continuato a bombardare le comunità nella regione: lo ha reso noto su Facebook il servizio stampa dell'amministrazione statale regionale, secondo quanto riporta Ukrinform.

Ore 8:53 | Bombe sul Donetsk, due civili uccisi

Due civili sono stati uccisi e altri quattro sono rimasti feriti a causa dei bombardamenti da parte delle forze russe nella regione ucraina di Donetsk nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto su Facebook il capo dell'amministrazione regionale e militare, Pavlo Kyrylenko, secondo quanto riporta Ukrinform.

Ore 8:25 | Intelligence Gb: "Kiev ripiega su una linea del fronte più difendibile"

Dopo la cattura di Lysychansk e il controllo della regione ucraina di Lugansk (est) da parte di Mosca, le forze ucraine potranno ripiegare su una linea del fronte più facilmente difendibile: lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese. Il rapporto, pubblicato dal ministero della Difesa su Twitter, conferma che la "cattura relativamente rapida" di Lysychansk da parte della Russia ha consentito alle sue forze di estendere il controllo su praticamente tutto il territorio di Lugansk e di rivendicare progressi sostanziali rispetto all'obiettivo politico presentato come lo scopo immediato della guerra, vale a dire la 'liberazionè del Donbass.

Ore 8:20 | Intelligence Gb: "Uso massiccio artiglieria in avanzata russa Donbass"

"La battaglia per il Donbass è stata caratterizzata da lenti ritmi di avanzata e da un massiccio impiego di artiglieria da parte della Russia, spianando paesi e città nel percorso. I combattimenti nell'oblast di Donetsk continueranno quasi sicuramente in questo modo". E' la valutazione dell'intelligence britannica sulla situazione in Ucraina. "La Russia - proseguono gli 007 - ha probabilmente raggiunto un coordinamento ragionevolmente efficace tra almeno due raggruppamenti di forze", quello centrale e quello meridionale.

Ore 8:00 | Missili sulla regione di Sumy

Sei persone sono rimaste ferite ieri nella regione di Sumy, nell'est dell'Ucraina, in seguito a due attacchi delle forze russe: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale, Dmytro Zhyvytskyi, secondo quanto riporta la Ukrainska Pravda. L'esercito di Mosca ha lanciato missili contro una scuola nel villaggio di Esman ferendo quattro persone. Altre due persone sono rimaste ferite in attacchi contro uno dei villaggi della vicina comunità di Bilopillia.

Ore 7:39 | Truppe russe attaccano in direzione di Bakhmut

Le truppe russe stanno bombardando le posizioni ucraine lungo l'intera linea del fronte, assaltando Novoluhanske e Spirn in direzione della città di Bakhmut. Lo riporta questa mattina lo Stato maggiore generale delle forze armate ucraine sulla propria pagina Facebook. "Nessun segno della creazione di un gruppo offensivo russo è stato rilevato in direzione di Siversk", si legge inoltre nel messaggio. Verso Kramatorsk, le truppe russe hanno bombardato le aree di Bilogorivka e Verkhnokamyansk. Lanci di missili e un attacco aereo sono stati rilevati nei pressi di Slovyansk e Zvanivka, nella regione di Donetsk.

Ore 6:58 | Mosca: regione russa Kursk sotto attacco forze Kiev

Diverse località nelle aree di confine della regione russa di Kursk sono state oggetto di attacchi da parte delle forze ucraine, ha riferito oggi il governatore Roman Starovoit sul suo canale Telegram. Il villaggio di Markovo è stato bombardato questa mattina e l'insediamento di Tyotkino è sotto attacco di artiglieria, ha detto Starovoit citato anche dall'agenzia russa Tass.

Ore 6:30 | Kiev presenta piano da 750 miliardi di dollari per ricostruzione

L'Ucraina ha presentato un piano di ricostruzione postbellica del valore di oltre 750 miliardi di dollari, che prevede 850 progetti per ridare un volto vivibile al Paese. Il piano è stato presentato alla prima Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, una due giorni che si concuderà oggi, in Svizzera, a Lugano. Nella prima giornata si è intanto registrato un consenso generale sul fatto che i progetti devono cominciare a essere sviluppati sin d'ora, nonostante la guerra non sia ancora finita, per garantire che dopo la fase più buia ci sia già un progetto da mettere in campo. Sono i governi di Svizzera e Ucraina che stanno co-organizzando l'evento, a cui partecipano numerose autorità europee, alti membri del governo del presidente Volodymyr Zelensky e rappresentanti di organizzazioni finanziarie e umanitarie internazionali.

Ore 6:00 | Zelensky: "Ricostruzione Ucraina missione comune delle democrazie"

La ricostruzione dell'Ucraina deve essere "un progetto comune" delle democrazie. A dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo intervento alla Conferenza di Lugano sulla ricostruzione dell'Ucraina. "La ricostruzione dell'Ucraina non è un progetto locale, non è il progetto di una nazione sola, ma un compito comune dell'intero mondo democratico, di tutti i paesi che si dicono civilizzati", ha affermato Zelensky. La ricostruzione, ha aggiunto, "è un'opportunità" per "dimostrare perché la libertà è più forte della tirannia".