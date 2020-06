"Non usate la Corona", lo schiaffo social a Meghan e Harry

Una lettera di ringraziamento da parte di Meghan Markle manda in subbuglio Twitter.

Meghan e il Principe Harry hanno infatti scritto a StreetGames, per elogiare il lavoro benefico svolto durante la pandemia per il loro aiuto ai giovani nelle aree svantaggiate del Regno Unito. In particolare, l’organizzazione ha offerto il proprio supporto alla cucina della Hubb Community, un progetto cui Meghan tiene molto. “ L’impatto del Covid-19 - scrivono i duchi - è stato un momento spaventoso e di prova per così tanta gente di ogni classe sociale, in tutto il mondo. Tuttavia in questi momenti difficili prevale la buona volontà verso gli altri e lo spirito di comunità ”.

Ma gli utenti del social network hanno notato qualcos’altro e cioè che i duchi di Sussex abbiano utilizzato della carta intestata con un monogramma composto dalle iniziati H e M fuse insieme e sormontate da una corona. Un vero e proprio smacco per i fedelissimi della Royal Family. Tanto che qualcuno scrive: “ Devono togliere quella corona dal logo ”. E altri ribattono: “ Nessun titolo reale - nessuna corona ”. Gli utenti arrabbiati si riferiscono al fatto che Meghan e Harry, trasferendosi in Nord America all’inizio dell’anno, abbiano rinunciato ai propri privilegi e doveri come membri senior della Royal Family. Tuttavia, nella lettera, la coppia non ricorre né al titolo di duchi di Sussex né utilizza l’intestazione “Sua Altezza Reale”, come fa notare l’Express.

In ogni caso, non sono giunti solo attacchi a Harry e Meghan su Twitter, perché c’è chi ha difeso il Principe e la moglie, facendo riferimento alle esperienze di Lady Diana e Sarah Ferguson, che hanno continuato a utilizzare il proprio titolo dopo il divorzio rispettivamente dal principe Carlo e dal principe Andrea. Infatti un utente scrive in difesa di Meghan: “ È ancora un membro della famiglia reale, una duchessa ed è sposata con il figlio di un futuro Re. Non c’è motivo di rimuovere la corona ”.

Wow! Thank you so much Harry and Meghan for your kind words and your continued support for StreetGames and the brilliant local organisations working to support their communities in these challenging times pic.twitter.com/4h9bMGTuTR — StreetGames (@StreetGames) June 21, 2020

Meghan e Harry vivono attualmente a Los Angeles, dove si sono trasferiti dopo alcuni mesi sull’isola di Vancouver in Canada. Si ritiene che il loro spostamento in California sia motivato dal fatto che lì la coppia avrebbe più opportunità lavorative. Con la Megxit, i duchi di Sussex dovranno mantenersi con mezzi propri e ripagare le spese sostenute dai contribuenti per il Frogmore Cottage.

