Parigi, trovate "tracce minime" di Covid nell'acqua non potabile

Una nuovo dato allarmante arriva dalla Francia: a Parigi sono state trovate " tracce minime " del nuovo coronavirus nella rete dell'acqua non potabile del Comune. Il sindaco della capitale francese Anne Hidalgo ha subito reso noto che l'acqua contaminata è utilizzata solitamente per la pulizia delle strade e che " non c'è alcun rischio per l'acqua potabile ".

Secondo quanto riferiscono i media locali, il laboratorio che lavora per la rete idrica comunale Eau de Paris ha scoperto " nelle ultime 24 ore " la presenza in quantità minime di tracce del virus in quattro dei 27 punti di prelevamento testati. E così il municipio ha subito ordinato lo stop all'uso della rete idrica non potabile " per precauzione " sottolineando che si tratta di una rete " totalmente indipendente " da quella dell'acqua potabile. Quest'ultima, hanno assicurato le autorità, " non presenta alcuna traccia di Covid-19 " e quindi " può essere consumata senza alcun rischio ". Il Comune ha così invitato i cittadini a non farsi prendere dal panico e a continuare a utlizzare normalmente l'acqua per bere e lavarsi.

In una pagina che smentisce alcune fake news relative al coronavirus, anche il ministero della Salute italiano è intervenuto sul tema. " Bere l'acqua del rubinetto è sicuro - si legge -. Le pratiche di depurazione cui è sottoposta l'acqua del rubinetto sono efficaci nell'abbattimento dei virus, insieme a condizioni ambientali che compromettono la vitalità dei virus (temperatura, luce solare, livelli di pH elevati) e alla fase finale di disinfezione ". Come ricorda Skytg24, l'Organizzazione mondiale della Sanità ha più volte ribadito che il virus può mantenersi in vita nell'acqua potabile, ma è molto improbabile. A marzo, l'Oms ha evidenziato che fino a quel momento non c'erano prove di tale persistenza, né nell'acqua potabile né nelle acque reflue e che il rischio di contaminazione con Covid-19 da parte dei sistemi di acqua potabile è " basso ". Inoltre, l'Oms ha dichiarato che sebbene sia possibile la persistenza del virus nell'acqua potabile, non esiste alcuna prova che i coronavirus possano contagiare attraverso l'acqua potabile contaminata.