Lo studio sui tamponi: "La trasmissione a Wuhan dall'inizio di gennaio"

La trasmissione comunitaria del Sars-Cov-2 potrebbe essere iniziata a Wuhan , in Cina, ai primi di gennaio. A rivelarlo è uno studio, pubblicato su Nature Microbiology, in cui vengono resi noti i risultati di un'ulteriore analisi sui tamponi effettuati precedentemente ai pazienti con sintomi influenzali.

" Per comprendere meglio l'attuale epidemia di Wuhan, in particolare lo stato dei casi di malattia più lieve- spiegano i ricercatori- abbiamo studiato retrospettivamente la presenza di Sars-CoV-2 tra i pazienti locali con malattia simil-influenzale (ILI), che sono stati definiti ambulatoriali con insorgenza improvvisa di febbre >38°C e tosse o mal di gola ". A questo scopo, sono stati rianalizzati 640 tamponi alla gola fatti ai pazienti di Wuhan con sintomi influenzali dal 6 ottobre del 2019 al 21 gennaio del 2020, periodo che coincide con il picco invernale dell'influenza e di altre malattie respiratorie. I soggetti facevano parte dei pazienti di due "ospedali nazionali sentinella", inseriti nel programma di sorveglianza dell'influenza, istituito dall'ultimo piano nazionale. Dei 640 pazienti, 325 erano femmine e 315 maschi, di età compresa tra 9 mesi e 87 anni.

In 9 casi è stata rilevata la sindrome respiratoria causata dal nuovo coronavirus. La malattia Covid-19 era stata segnalata per la prima volta a Wuhan alla fine di dicembre del 2019 e " al 23 febbraio 2020, oltre 77.000 casi di infezione da Sars-CoV-2 sono stati confermati in Cina e il 60% di questi sono stati segnalati a Wuhan ". Il rapido aumento dei casi nel paese suggerisce che la trasmissione comunitaria del virus sia insorta entro la fine di gennaio.