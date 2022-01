Sviluppo economico globale e sociale: la Cina centra i suoi obiettivi

Secondo i risultati annuali rilasciati il 17 gennaio dall’Ufficio Nazionale di Statistica della Cina, nel corso del 2021 l’economia cinese ha continuato a dare segni di ripresa e raggiunto i principali obiettivi prefissati. La produzione economica totale ha raggiunto quota 114,4 mila miliardi, piazzandosi al secondo posto nel mondo, con un tasso di crescita annuale dell’8,1%, in linea con le aspettative generali degli economisti.

La Cina ha ancora una volta dimostrato al mondo la forte resilienza e la vitalità della sua economia. Un anno fa, Bloomberg ha pubblicato un articolo in cui ha indicato che la crescita della Cina stava aiutando la ripresa dell’economia globale. Oggi, un anno dopo, con l’uscita dei dati economici cinesi del 2021, la performance economica del Paese non ha deluso le aspettative della comunità internazionale. L’economia cinese ha continuato a riprendersi costantemente grazie alla continua espansione della domanda interna, che ha contribuito per il 79,1% alla crescita economica nel 2021. Allo stesso tempo, il “circolo interno e internazionale” ha contribuito alla ripresa economica sostenuta della Cina. Nel 2021 le importazioni e le esportazioni totali di merci della Cina hanno raggiunto un nuovo record, con entrambe che hanno riscontrato un aumento rispettivo del 21,5% e del 21,2% rispetto all’anno precedente.

Opportunità globale

Sullo sfondo di una contrazione globale del commercio e degli investimenti, la forte domanda del mercato cinese ha fornito alle aziende di tutto il mondo ordini e opportunità di investimento. In termini di investimenti, per esempio, l’uso effettivo di investimenti esteri da parte della Cina nel 2021 è stato di 1149,4 miliardi di yuan, con un aumento del 14,9%, e che ha costituito un altro record.

Inoltre, in qualità di “fabbrica del mondo” con un sistema industriale solido e una capacità di produzione stabile, la Cina ha soddisfatto la crescente domanda mondiale di prodotti cinesi e ha stabilizzato la catena industriale e la fornitura globale nell’ultimo anno.

Secondo i dati diffusi il 14 gennaio dall’Amministrazione generale delle dogane cinese, nel 2021 il volume dell’import-export della Cina è stato pari a 6050 miliardi di dollari, registrando un nuovo record storico, per questo la Cina si è piazzata, sempre solidamente, al primo posto al mondo per volume commerciale.

Anzitutto, la Cina è all’avanguardia a livello globale sia nella prevenzione e nel controllo dell’epidemia che nello sviluppo economico. La sua domanda nei confronti della produzione e del consumo ha fornito un'mportante forte forza motrice alla crescita dell’interscambio con l’estero. Allo stesso tempo, la ripresa economica mondiale e l’incremento della domanda all’estero hanno promosso una nuova crescita dell’interscambio della Cina con gli altri paesi del mondo.

Parola d'ordine: stabilità

La crescita dell’interscambio con l’estero è strettamente legata alle politiche per la stabilizzazione della crescita promosse dal governo cinese. Di pari passo con la graduale emanazione delle politiche, è stata riattivata su vasta scala la dinamicità del mercato che ha fornito un forte sostegno alla crescita dell’interscambio della Cina con l’estero.

Finora oltre 50.000 diverse tipologie di merci sono state trasportate dai convogli del China Railway Express, la cui rete logistica copre tutta l’Eurasia. Per i paesi lungo il suo percorso, il China Railway Express rende possibile condividere l’enorme dividendo del mercato cinese, contribuendo così a moltiplicare lo slancio del loro sviluppo economico.

Nell’attuale contesto globale di diffusione dell’epidemia di Covid-19, la Cina promuoverà in modo efficace una ripresa più equilibrata, più sana e più sostenibile dell’economia globale. È già ufficialmente entrata in vigore la RCEP, che promuoverà su vasta scala il commercio e gli investimenti regionali. Con un l’energico sostegno fornito dalla crescita dell’import-export, il commercio della Cina continuerà a mantenere la sua forza. Beijing nutre piena fiducia nella sua capacità di imprimere un nuovo e continuo impulso alla crescita commerciale globale e alla ripresa economica mondiale.

L'importanza dell'RCEP

Il primo gennaio è entrata in vigore la Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Nel corso della conferenza ordinaria del ministero del Commercio cinese del giorno 13, la portavoce Shu Jueting ha affermato che il ministero guiderà ulteriormente i governi locali a rafforzare il collegamento con l’RCEP dello sviluppo locale.

Al fine di aiutare le imprese a utilizzare al meglio l’RCEP, il ministero del Commercio, insieme ai dipartimenti competenti, continuerà a offrire direttive e servizi per rafforzare la formazione delle imprese, in particolare le piccole, medie e micro imprese della parte centrale e occidentale della Cina, e fornirà loro informazioni tempestive e di alta qualità e servizi di consulenza. Nel corso della conferenza stampa convocata il 17 gennaio dall’Ufficio per l’Informazione del Consiglio di Stato cinese Ning Jizhe, direttore dell'Ufficio nazionale di statistica, ha affermato che l'influenza internazionale della Cina è ulteriormente cresciuta.

Egli ha aggiunto che nell'ultimo anno circa, la Cina si è impegnata localmente per tenere sotto controllo l'epidemia, garantendo la vita, la salute e la sicurezza di 1,4 miliardi di abitanti e, allo stesso tempo, fornendo un importante contributo alla lotta mondiale contro l'epidemia. Allo stesso tempo, fino alla fine dello scorso anno, la Cina aveva fornito oltre 2 miliardi di dosi di vaccini per il COVID-19 a più di 120 paesi e organizzazioni internazionali, diventandone il maggiore fornitore al mondo.

Il 17 gennaio il presidente cinese Xi Jinping è intervenuto in videoconferenza da Beijing al Forum economico mondiale 2022, ricordato che tra due settimane arriverà il nuovo anno lunare cinese della tigre e che nella cultura cinese, la tigre è simbolo di coraggio e forza. Per fronteggiare le gravi sfide che l'umanità sta affrontando, sarà necessario superare coraggiosamente tutti gli ostacoli sulla strada, fare ogni sforzo per eliminare la nebbia dell’epidemia di Covid-19, fare ogni sforzo per promuovere la ripresa dello sviluppo economico e sociale, e lasciare che il sole della speranza illumini l'umanità.