"È un simbolo satanico". Quel dettaglio sulla maglietta di Macron

Impazzano gli interrogativi in Francia sulla T-shirt sfoggiata ultimamente da Emmanuel Macron in diretta web, con quest'ultima che è stata accusata da numerosi internauti di diffondere " messaggi subliminali "; in particolare, nel mirino degli utenti social è finito il logo della maglia, mai visto prima dalla comunità web e considerato persino ome un " simbolo satanico ". La maglietta incriminata è stata esibita lunedì dal presidente francese durante una diretta su TikTok e Instagram, in cui l'inquilino dell'Eliseo, collegato dalla sua residenza estiva del Fort de Brégançon, rispondeva alle domande dei giovani transalpini sui vaccini e invitava contestualmente questi ultimi a immunizzarsi.

Durante tale diretta, Macron non ha infatti indossato il canonico abbinamento presidenziale giacca-cravatta, bensì una T-shirt di colore nero con su impresso, in alto a sinistra, un misterioso simbolo fatto di triangoli e cerchietti bianchi. Tale logo mai visto prima ha immediatamente alimentato su Internet diverse interpretazioni sul significato del primo nonché vere e proprie teorie complottiste, con l'Eliseo che, finora, non ha rilasciato alcuna precisazione ufficiale sul motivo per cui il presidente francese abbia sfoggiato lunedì quell'abbigliamento.

Parlons de fond : c'est quoi le marque du tee shirt d'Emmanuel Macron ? pic.twitter.com/Da9jhTIBvM — Ivan Valerio (@ivalerio) August 2, 2021

Tra le teorie che impazzano in rete c'è quella per cui il logo della T-shirt di Macron avrebbe un significato " massonico satanista ", per cui il capo dello Stato, esibendo in diretta sui social quel simbolo, intendeva rivolgere messaggi subliminali a delle logge nere. Un'altra interpretazione sostiene invece che quei triangoli e cerchietti disegnati sulla maglia ricorderebbero il simbolo del Bohemian Club, un'organizzazione esclusiva fondata nel 1872 a San Francisco e i cui membri sono politici, giornalisti e imprenditori europei, americani e asiatici; tuttavia, hanno segnalato altri utenti, il simbolo di tale club sarebbe totalmente diverso dall'immagine che campeggiava sulla maglietta del leader transalpino. Per altri internauti ancora, quelle figure geometriche accostate formerebbero la sagoma di un gufo o di una civetta; il primo volatile sarebbe, in base alle credenze degli antichi romani, un simbolo di tristezza e solitudine, nonché un messaggero di morte, mentre il secondo uccello rappresenterebbe, al contrario, saggezza e abilità.

Mentre prosegue su Internet il dibattito in merito al significato di quel logo, il sito di e-commerce Laligneshop.com ha provato ad approfittare dell'occasione mettendo in vendita una maglietta simile al prezzo di 19,99 euro.