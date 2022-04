"Nave colpita...". Cosa sta succedendo nella guerra del mare

Tensione alle stelle a Mariupol, dove nelle ultime ore le navi russe hanno sparato contro un cargo ucraino. La situazione nella città situata nell'Ucraina meridionale, assediata da giorni e ormai praticamente in mano ai russi, resta delicatissima.

Per quanto riguarda l'episodio accaduto nel porto, Interfax ha ricostruito la storia citando il Ministero della Difesa di Mosca. La nave colpita, che a quanto pare batteva bandiera maltese, ha preso fuoco. Non si registrerebbero vittime tra l'equipaggio. Dopo aver spento l'incendio, le autorità russe hanno fatto sapere che il cargo verrà ispezionato e con l'equipaggio verrà condotto nel vicino porto russo Ejsk sul Mar d'Azov.

A quanto pare, le forze del Cremlino avrebbero preso di mira l'imbarcazione mercantile con il fuoco di artiglieria dopo aver sospettato che la nave stesse cercando di aiutare la resistenza ucraina. Il rappresentante ufficiale del Ministero della Difesa della Federazione Russa, Igor Konashenkov, ha dichiarato che le forze russe hanno colpito un cargo ucraino denominato Apache che la sera dell'8 aprile ha cercato di evacuare via mare da Mariupol degli ucraini. " Il regime di Kiev non abbandona i tentativi di evacuare da Mariupol i leader del reggimento nazionalista Azov e mercenari stranieri. I precedenti tentativi di evacuazione aerea con elicotteri sono falliti ", ha tuonato Konashenkov.

Il cargo ha cercato di raggiungere il porto di Mariupol ma è stato bloccato dalla flotta russa del Mar Nero, sostiene Mosca. Una nave di pattuglia della Flotta del Mar Nero e le navi della guardia di frontiera, spiega Konashenkov, hanno dovuto aprire il fuoco sulla nave per fermarla. " Come risultato di un colpo diretto sulla nave, un incendio è scoppiato a poppa della nave ", ha sottolineato lo stesso Konashenkov. La nave, ha aggiunto , " è andata alla deriva, l'equipaggio ha contattato le navi di frontiera con una richiesta di cessate il fuoco e ha confermato la loro disponibilità a soddisfare tutti i requisiti dei marinai russi. Nessun membro dell'equipaggio è stato ferito ".

Che cosa succederà a Mariupol? Impossibile fare previsioni, anche se può essere utile rifarsi alle dichairazioni di Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. La città di " Mariupol sarà liberata dai battaglioni nazionalisti, prima o poi ", ha spiegato Peskov nel corso di una intervista con Sky News, durante la quale ha ribadito che rappresenta "un falso" l'accusa che la Russia abbia attaccato l'ospedale pediatrico e il reparto di maternità di Mariupol.

Il ministero della Difesa britannico, nel suo consueto aggiornamento dell'intelligence sulla situazione in Ucraina, ha scritto che i raid aerei russi dovrebbero aumentare nel sud e nell'est dell'Ucraina a supporto delle operazioni nel Donbass, a Mariupol e Mykolaiv appoggiate dai continui lanci di missili da parte delle forze navali di Mosca. Tuttavia, ha sottolineato Londra, la resistenza ucraina starebbe continuando ad ostacolare le ambizioni russe di stabilire un corridoio via terra tra la Crimea e il Donbass.

Russian Ministry of Defense reports it targeted Maltese-flagged General Cargo Vessel Apache(IMO: 8955586) in Azov Sea with artillery fire after it suspected the vessel in attempt to help "Azov" in Mariupol https://t.co/GnxAp6asVp pic.twitter.com/OVObRA1iip