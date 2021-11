Mascherine e test a pagamento: stretta Usa sui non vaccinati

Negli Stati Uniti, a partire dal prossimo 4 gennaio, tutti i lavoratori delle grandi aziende dovranno essere vaccinati o, a proprie spese, sottoporsi ai test Covid. La nuova direttiva annunciata dalla Casa Bianca riguarderà circa 84 milioni di addetti impegnati nel settore privato, in aziende che contano 100 o più dipendenti.

La nuova direttiva della Casa Bianca

" I lavoratori non vaccinati dovranno presentare un test negativo almeno una volta alla settimana ", si legge nella direttiva. In altre parole, gli addetti delle grandi aziende dovranno essere vaccinati con uno dei vaccini anti Covid autorizzati dalla Food and Drug Administration. In caso contrario, sarà possibile non vaccinarsi soltanto affidandosi a test Covid da effettuare una volta ogni sette giorni. Attenzione però, perché poiché " i vaccini sono sicuri, efficaci e gratuiti ", il datore di lavoro non sarà tenuto in nessun caso a pagare per i test dei dipendenti non vaccinati.

Gli stessi datori sono tenuti a concedere permessi retribuiti ai dipendenti per vaccinarsi e giorni di malattia " in caso che la reazione impedisca loro di andare al lavoro ". Ultimo punto da sottolineare: dal prossimo 5 dicembre, i datori di lavoro devono assicurarsi che i dipendenti non vaccinati indossino sempre la mascherina, a differenza di quelli vaccinati.

Non siamo al cospetto di una novità clamorosa, visto che l'annuncio di misure del genere era nell'aria da settimane. Già lo scorso settembre Joe Biden aveva parlato di un piano ad hoc per incrementare la campagna vaccinale negli Stati Uniti. L'amministrazione a guida dem era ricorsa ai poteri d'emergenza per imporre l'obbligo vaccinale. Un obbligo che, stando alle linee guida presentate, riguarderà un ingente numero di lavoratori.

I lavoratori coinvolti

Quali sono, dunque, i lavoratori che in America sono obbligati a vaccinarsi contro il Covid? I dipendenti delle strutture sanitarie e ospedaliere e quelli delle case di cura e riposo devono sottoporsi a un intero ciclo vaccinale. La misura interessa circa 76mila strutture sanitarie ed oltre 17 milioni di lavoratori, la maggioranza degli addetti del settore sanitario negli Usa. Obbligo di vaccinazione anche per i dipendenti federali e per le aziende che lavorano come contractor con il governo federale. Oltre che per citati dipendenti delle grandi aziende.

Le azioni che il presidente ha annunciato in un discorso alla Casa Bianca sono le più radicali intraprese da Washington per controllare la pandemia. Le nuove regole, che influenzeranno quasi ogni aspetto della società americana, riflettono la profonda frustrazione di Biden nei confronti dei circa 80 milioni di americani che hanno diritto alla vaccinazione ma che, per il momento, hanno scelto di non effettuare. " Siamo stati pazienti. Ma la nostra pazienza si sta esaurendo ", aveva dichiarato lo stesso Biden in un messaggio destinato a tutti coloro che avevano rifiutato la vaccinazione. Adesso, a quanto pare, quella pazienza è terminata.

Nel frattempo, dando uno sguardo ai numeri della pandemia riportati dal sito della Johns Hopkins University, è salito sopra quota 750mila il numero di persone morte negli Stati Uniti per Covid-19 (precisamente a 750.431), a oltre 46.253mila quello dei contagi registrati dall'inizio della pandemia.