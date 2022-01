Spunta la chiamata segreta fra Meghan e Kate

Il principe Harry e Meghan Markle avrebbero fatto gli auguri di compleanno a Kate Middleton, lo scorso 9 gennaio, tramite una videochiamata privata su Zoom. Stando alle indiscrezioni i Sussex hanno preferito evitare messaggi pubblici sui social network, consapevoli del fatto che ogni loro parola potrebbe essere usata contro di loro.

Una videochiamata privata

Harry e Meghan non si sono dimenticati del compleanno di Kate Middleton. Del resto sarebbe stato impossibile. Non hanno neanche finto di dimenticarsene, come forse pensa qualcuno. Non c’è stato alcun messaggio pubblico, né sui social (al momento i Sussex non hanno un profilo pubblico, ma avrebbero potuto usare l’account di un loro amico, come già accaduto per l’annuncio della seconda gravidanza) e nemmeno sul sito della fondazione Archewell, ma questo non significa nulla. Al contrario, farebbe parte di un’idea precisa dei duchi di Sussex. Sembra, infatti, che per evitare polemiche, clamori e interpretazioni più o meno errate delle loro parole, Harry e Meghan abbiano scelto di augurare buon compleanno a Kate Middleton con una videochiamata tramite Zoom.

Il contenuto della conversazione è rimasto segreto, ma almeno per una volta i duchi non più altezze reali hanno davvero rispettato la loro privacy e quella della royal family tenendo i loro rapporti lontani dal flash dei fotografi. Al magazine Us Weekly l’esperto Christopher Andersen ha assicurato: “Hanno fatto una videochiamata, augurandole buon compleanno in modo molto privato…Harry e Meghan non hanno postato nulla, come invece hanno fatto due anni fa…Questa volta è stato tenuto tutto segreto” , perché i rapporti tra i fratelli e le cognate sarebbero cambiati molto. Di certo Kate avrà gradito la scelta del basso profilo da parte dei cognati, anche perché per il suo 40esimo compleanno la parola d’ordine è stata proprio “riservatezza”.

Andersen ha dichiarato: “Kate ha una piccola cerchia di amici” e addirittura segue una tradizione per il suo compleanno: realizzare da sola la torta (lo fa anche per i figli). Si tratta di un “retaggio” della sua vita da commoner, spiega Andersen, acquisito dalla madre, Carole Middleton, fondatrice della società “Party Pieces”. Comunque quella dei Sussex sarebbe stata una decisione ben ponderata: temevano che un comunicato ufficiale avrebbe provocato l’attacco dei media e degli utenti del web, scatenando le due fazioni che sostengono i Cambridge e i Sussex. La videochiamata, invece, potrebbe essere un piccolo passo per la tregua tanto attesa tra William e Harry e sancire, magari, un riavvicinamento tra Kate Middleton e Meghan Markle. La discrezione è importante se davvero le due famiglie hanno intenzione di fare delle prove di pace.

