La prima foto della figlia di Harry e Meghan

Finalmente abbiamo una foto della piccola Lilibet Diana, immortalata con Harry e Meghan nella cartolina di Natale pubblicata sui social il 23 dicembre 2021. Rivediamo anche il piccolo Archie, che somiglia sempre di più al duca di Sussex.

La prima foto di Lilibet

“Habemus foto”, direbbe qualcuno in latino maccheronico. L’occasione, però, è davvero speciale. Per la prima volta dalla sua nascita vediamo il bellissimo visetto di Lilibet Diana, la secondogenita di Harry e Meghan. La bambina è nata venerdì 4 giugno 2021, alle 11:40, al Santa Barbara Cottage Hospital, in California. Di lei abbiamo parlato moltissimo, eppure non l’abbiamo mai vista fino a oggi. Alla fine Harry e Meghan hanno infranto la privacy che, come una specie di muro di vetro, circonda la loro famiglia. Con una Christmas Card piuttosto inattesa ci hanno mostrato i loro figli. Stavolta lo scatto è nitido, non sono stati usati particolari filtri che possano alterare i lineamenti dei bambini come, invece, accaduto per la cartolina natalizia del 2020.

La fotografia ritrae la famiglia al completo seduta sugli scalini della villa di Montecito. L’atmosfera è allegra. Il principe Harry tiene in braccio il piccolo Archie (2 anni) che è la sua fotocopia in formato “baby”, praticamente un “mini me” , come si dice. Meghan Markle, invece, solleva la piccola Lilibet Diana, che la guarda sorridente. Anche lo sguardo del duca di Sussex è puntato sulla figlia. Da notare l’abbigliamento casual, assolutamente informale dei duchi. Jeans strappato al ginocchio e camicia con maniche arrotolate per il principe, maglione blu e di nuovo jeans anche per la duchessa. Niente gioielli.

La posa comunica spontaneità e vitalità. È possibile che con questa foto, scattata da Alexi Lubomirski, Harry e Meghan hanno voluto lanciare un messaggio ben preciso alla royal family e a tutti noi che li seguiamo: “Siamo felici della nostra vita e delle nostre scelte (compresa quella di trascorrere il Natale lontano da Londra)”. In effetti pure Daniel Martin, make up artist di Meghan, ha dichiarato al People: “Sono un’adorabile famigliola, un quartetto pieno d’amore…[Harry e Meghan] sono in perfetta sintonia. Si vede che ora sono rilassati”.

Perfino la didascalia che accompagna l’immagine trasmette la felicità di una nuova famiglia unita per Natale: “Quest’anno, 2021, abbiamo dato il benvenuto al mondo a nostra figlia Lilibet. Archie ci ha fatto diventare 'una mamma' e 'un papà' e Lili ci ha reso una famiglia. In attesa del 2022 abbiamo fatto donazioni per vostro conto a diverse organizzazioni che onorano e proteggono le famiglie, da quelle trasferite dall’Afghanistan alle famiglie americane che necessitano di congedo parentale retribuito: Team Rubicon, Welcome.Us, Human First Coalition, Humanity Crew & Paid Leave For All, PL+US, Marshall Plan for Moms”. Poi concludono: “Vi auguriamo buone feste e un prospero anno nuovo dalla nostra famiglia alla vostra! Come sempre, Harry, Meghan, Archie & Lili”.

La parola chiave del messaggio è proprio “famiglia” . I Sussex si considerano un nucleo famigliare distaccato dalla royal family e i loro impegni umanitari sono accostati a quelli di genitori. Come se le associazioni con cui collaborano fossero, per loro, una seconda famiglia allargata. Da notare la menzione del congedo parentale retribuito. Una battaglia che Meghan deve aver messo in cima alla sua “to do list” umanitaria.

Lilibet Diana, famosa ancor prima di nascere

Su Lilibet Diana si è scritto moltissimo. Ci sono state diverse polemiche sui suoi nomi: l’accostamento tra il diminutivo della regina Elisabetta e il nome di Lady Diana ha stupito esperti e fan dei Sussex, facendo pensare che Harry e Meghan sperassero, così, di riconquistare il favore di Sua Maestà. C’è stato anche chi ha considerato la mossa troppo audace, persino ipocrita. Del resto la sovrana e Lady D. non hanno mai avuto un rapporto semplice. Ci sono state critiche anche su un presunto permesso, a quanto sembra mai ottenuto dalla Regina, di usare il nome Lilibet.