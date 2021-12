"Kate Middleton è sconvolta": le parole dell'amico

Siamo abituati a vedere Kate Middleton sempre rilassata e sorridente e pensiamo che sia in grado di fronteggiare qualunque tipo di eventi. Tuttavia dietro al suo portamento elegante ma calmo si nasconderebbe un forte stress, il nervosismo e la tristezza causati dalla Megxit (o Sussexit, così non rischiamo di offendere i Sussex), dalle dichiarazioni del principe Harry sulla royal family e sul trasferimento di questi negli Stati Uniti. Avvenimenti che la duchessa di Cambridge avrebbe faticato a digerire e che, forse, per lei non appartengono ancora al passato.

“Kate è sconvolta”

Una fonte ha dichiarato al People: “[Kate] è rimasta davvero, davvero sconvolta da tutto questo”. L’insider si riferisce alla frattura tra Harry e la famiglia, ma anche alle frasi non proprio amichevoli riservate dal duca ai suoi parenti. Harry e Meghan hanno accusato i Windsor di razzismo nei confronti di Archie (evitando, però, di puntare il dito in pubblico sul presunto colpevole). A poco è servita la difesa del principe William, il quale ha affermato con durezza: “Non siamo affatto una famiglia razzista”.

Non contento il principe Harry ha dato in pasto ai giornali un ritratto non proprio edificante della corte, dipinta come un ibrido tra il “Truman Show e uno zoo” , una prigione in cui William e Carlo non possono più uscire. Durante l’intervista a Oprah Winfrey, Harry non ha avuto remore nel dichiarare: “Mio padre e mio fratello sono in trappola”. Poi c’è lo spettro dell’autobiografia del duca di Sussex, le furiose litigate con William, una delle quali sarebbe avvenuta lo scorso aprile, subito dopo il funerale del principe Filippo. Qual è stato il ruolo di Kate in tutta questa storia?

La duchessa di Cambridge non è rimasta in disparte, al contrario. Secondo molti giornali avrebbe assunto il ruolo di mediatrice tra il marito e il cognato per il bene della royal family. Avrebbe potuto rimanere in disparte, limitarsi a osservare gli eventi. Invece, da vera Windsor, Kate si è impegnata nella ricerca di una soluzione, mettendoci tutta se stessa e ricavandone diversi dispiaceri e una notevole dose di stress.

Kate Middleton “stressata” dalla Megxit

Il People ha ascoltato anche le rivelazioni di un amico della royal family, che ha spiegato: “Tutto ciò che ha avuto a che vedere con Harry e Meghan è stato ampiamente stressante” per Kate Middleton. Come dimenticare, per esempio, il colpo basso della duchessa di Sussex, che ai microfoni di Oprah raccontò di non essere stata lei a far piangere Kate, ma il contrario: “[Kate] era arrabbiata per qualcosa relativo agli abiti delle damigelle e mi ha fatto piangere, ha veramente ferito i miei sentimenti…si è scusata e io l’ho perdonata…Kate è una brava persona”. Meghan Markle sapeva che la cognata non avrebbe potuto difendersi in pubblico dalle accuse. Il protocollo glielo vietava. Sembra che anche queste parole abbiano ferito e stressato Kate Middleton.

Dopo l’intervista a Oprah l’esperta Katie Nicholl rivelò: “Sono stati giorni duri per Kate...Le persone non hanno notato quanto fosse abbattuta e avvilita...ma in privato [Kate] è inorridita, ferita e mortificata” perché “non ha mai voluto che venisse fuori alcuna notizia che potesse confermare una spaccatura con Meghan. Kate è molto discreta e rispetta la sua vita personale. Non si sente mai parlare di litigi con nessuno, perché è molto attenta al modo in cui tratta gli altri”. Forse l’impossibilità di dare la sua versione dei fatti, sentirsi (ed essere) sempre sotto i riflettori pronta a essere giudicata ha reso Kate Middleton più sensibile alle conseguenze, già deplorevoli, della Megxit. La sua pazienza sarebbe stata messa a dura prova.