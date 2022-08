Yanqing: dalla “bella capitale estiva” alla “più bella città olimpica invernale”

A Yanqing, a nord di Beijing, in un ponte sul fiume Guishui, si trovano incise due parole: “Xiadu” (capitale estiva). Si tratta di un antico soprannome di Yanqing, il cui significato si spiega da solo: le montagne sono verdi, l’acqua è blu e il clima è fresco. È un luogo di villeggiatura estiva. Yanqing è un importante distretto turistico di Beijing, tuttavia, rispetto al fervore delle stagioni di primavera, estate e autunno, quella invernale è sempre stata una stagione molto più fiacca; in inverno c’è solo il Festival delle Lanterne di Ghiaccio Longqingxia. Grazie ai preparativi e allo svolgimento delle Olimpiadi invernali, la bella capitale estiva ha acquisito un altro soprannome importante: “la più bella città olimpica invernale”. La stagione invernale, una volta considerata bassa stagione per il turismo, è oggi diventata gradualmente una stagione calda, proprio come le restanti tre stagioni dell’anno.

Esaminando una cartina geografica del mondo, possiamo trovare innumerevoli località sciistiche di fama mondiale: Chamonix in Francia, St. Moritz in Svizzera, Hokkaido in Giappone... Molte di loro erano una volta sedi delle Olimpiadi invernali; tra queste apparirà a breve anche il nome di Beijing Yanqing. Il 29 aprile, è stato inaugurato lo Yanqing Olympic Park, un’importante eredità dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Beijing 2022, che resterà aperto in tutte le stagioni. Si potrà sciare in inverno, fare visite turistiche, escursioni, usare la teleferica, dedicarsi all’arrampicata su roccia e al campeggio in primavera, estate e autunno. Le persone che visitano questo luogo possono praticare molti sport all’aperto e fare vacanze benessere, cercando di condurre uno stile di vita sano, semplice e non sottoposto a stress.

Le Olimpiadi invernali e Yanqing

Le Olimpiadi invernali di Beijing, descritte come “assolutamente senza precedenti”, hanno lasciato a Yanqing non solo un parco olimpico, ma anche una stazione sciistica a livello nazionale, un gruppo di professionisti del ghiaccio e della neve e una cerchia sempre crescente di amanti dello sci. Dopo 7 anni di preparazione, la zona olimpica di Yanqing ha attirato l’attenzione di tutto il mondo. Oggi, questi stadi e campi sono diventati un ricco dono delle Olimpiadi ai locali. Quando prendi la funivia turistica più lunga della Cina a 4.880 metri e sali in cima all’Haituo Peak, la seconda vetta più alta di Beijing a 2.198 metri sul livello del mare, puoì ammirare i luoghi coperti da lussureggianti tende verdi, 7 piste volano giù dalla cima, a forma di rondini in volo e imponenti come un arcobaleno.

Un’indagine mostra che il tasso di consapevolezza internazionale di Yanqing era solo dell’8,6% nel 2018 e da allora è aumentato di anno in anno fino al 54,63% nel 2022. L’effetto coda lunga delle Olimpiadi invernali sta spingendo Yanqing in una nuova fase di sviluppo. La più bella città olimpica invernale con ecologia, civiltà e felicità sta avanzando a tutta velocità verso il futuro.