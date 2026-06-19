Morandi, Renga, Mengoni. La carica dei tormentoni a due

È una corsa al tormentone a due. Negli ultimi giorni sono stati annunciati molti brani con due voci. Ad esempio Hit parade, nuovo singolo di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, che esce oggi venerdì 19 giugno. Per Morandi e Amoroso non si tratta della prima collaborazione: il loro percorso si era già incrociato nel 2009 in televisione, quando Amoroso, dopo la vittoria ad Amici, era stata voluta da Morandi al suo fianco in uno dei suoi grandi one man show, un format di cui il cantante è stato pioniere. La scrittura di Jovanotti e il sound di Sixpm, con la collaborazione di Vincenzo Liguori e Alessandro Donadei, danno forma a un brano che unisce immediatezza e sensibilità pop, mantenendo in equilibrio leggerezza e contemporaneità. Anche Francesco Renga e Giusy Ferreri hanno unito le proprie forze in Non dovrei non dovresti, anche questo in uscita oggi, con il testo scritto da Andrea Bonomo e Paolo Antonacci. Dopo la collaborazione nata per la serata delle cover al Festival di Sanremo 2026, durante il quale Renga era in gara con il brano Il meglio di me, i due artisti tornano quindi a cantare insieme.

Continua invece da solo Tommaso Paradiso con Agitare coca cola, che è il racconto di un amore estivo gassato e imprevedibile e racchiude tutta la tensione elettrica di quell'incontro improvviso che ti rifà fare quei film e poi svanisce. L'adrenalina degli sbagli, le sponsorizzate che ti fregano, le notti di Champions League, le foto che spaccano il telefono: frammenti sparsi di un'infatuazione contemporanea messi a fuoco attraverso lo sguardo cinematografico e la malinconia solare di Tommaso Paradiso - con la produzione di Simonetta - in un pop d'autore destinato ad accompagnare l'estate 2026.

Torna l'assetto in coppia con Canto d'amore, il nuovo singolo di Angelina Mango

con Marco Mengoni, che li vede nuovamente collaborare in un dialogo musicale intenso e autentico. Il brano, accompagnato dal videoclip ufficiale, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.