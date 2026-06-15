Mostra su come si può imparare dalle piante

Per celebrare la festa del Solstizio d'estate i sei orti botanici lombardi propongono iniziative fino al 30 giugno, "Frescheggiare. Orti Botanici, Rifugi Climatici Urbani". Sì perchè alberi, prati e superfici permeabili contribuiscono a fare ombra, a mitigare le temperature e a farci sopportare meglio il caldo in città. Ma gli Orti botanici sono anche Musei, luoghi di conoscenza che ospitano collezioni viventi: imparando dalle piante e dalle loro strategie si può capire meglio l'ambiente in cui siamo immersi. Dai laboratori di antotipia - l'antenata della fotografia, che utilizza i pigmenti dei fiori - al tour di scoperta dei 100 cereali, dall'itinerario sulla farmacia da viaggio al riconoscimento delle erbe selvatiche, sono svariate le occasioni studiate dagli Orti Botanici per ricordarci che "siamo natura" e che le piante sono una presenza indispensabile che accompagna ogni aspetto della nostra vita. Gli alberi abitano la Terra da centinaia di milioni di anni e hanno imparato a farlo anche in condizioni estreme, ottimizzando le risorse, collaborando e costruendo relazioni con altri organismi. Molti collaborano attraverso reti sotterranee di funghi e microrganismi, stabiliscono relazioni di reciproco vantaggio con insetti, animali e altre specie vegetali. In natura, crescita individuale e crescita collettiva non sono necessariamente in contrasto, ma si rafforzano a vicenda. Il tema dell'Orto di Brera (da lunedì a sabato, orario 10-18) è quello dell'acqua come risorsa vitale. Sabato 20 giugno, due visite guidate mostreranno le strategie che permettono alle piante di adattarsi a siccità, gelo e terreni salini. L'Orto di Città Studi (dal martedì al giovedì, orario 10-17, venerdì orario 10-16) mostra la biodiversità; giovedì 18 giugno, l'apertura è prolungata fino alle 21: visite guidate alle collezioni, una mostra dedicata alla domesticazione delle piante coltivate, attività sugli impollinatori e un'esperienza dedicata alle erbe spontanee. L'Orto di Bergamo (sezione di Città Alta, orario 10-20; sezione di Astino, orari 10-12 e 14-20) dedica il Solstizio ai cereali e alle graminacee. Il 20 giugno si terranno approfondimenti, il 21 una visita guidata alla scoperta delle graminacee spontanee e ornamentali, il 23 un laboratorio con aperitivo e show-cooking dedicato ai cereali minori nella nostra alimentazione e, il 30, un laboratorio di panificazione condivisa e raccontata.

Al Giardino alpino Rezia di Bormio, il 20 giugno (orari 9-18): workshop di antitipia per famiglie, itinerario dedicato alle piante medicinali e concerto di due arpe celtiche immerso nei suoni del giardino. Il 21 visita guidata sulle piante ai tempi dell'Antropocene e laboratorio per creare ghirlande con fiori e frutti essiccati.