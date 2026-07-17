Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

Antonelli sfida le due Ferrari con i consigli di re Federer

Kimi a Wimbledon ha fatto amicizia con Roger: "Mi ha detto di pensare gara per gara e...". Leclerc rinato dopo la vittoria

Antonelli sfida le due Ferrari con i consigli di re Federer
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

La Formula Italia riparte da Spa, un'altra pista che ha scritto la storia di questo sport e dove l'ultimo italiano a vincere è stato Alboreto nel 1984. Prima c'erano stati anche Ascari padre e figlio, Farina e Nuvolari. Dopo, aspettiamo Kimi.

Pista che vai e record che trova (potrebbe essere il più giovane in pole e a vincere), sempre che la Mercedes non lo pianti in asso come è capitato troppe volte tanto da aver fatto scendere il suo vantaggio da 66 a 25 punti. C'è la curiosità di capire se su una pista così tosta per i motori la Ferrari possa confermarsi la prima degli avversari. Kimi arriva a Spa dopo essere passato da Wimbledon per portare fortuna al suo amico Sinner e sedersi accanto a Federer nel Royal Box: «Aver avuto la possibilità di parlare con Roger è stato grandioso - ha raccontato - mi ha parlato tanto dei campi in erba e delle sue esperienze precedenti. Abbiamo parlato delle mie gare, di quando lui giocava e anche della sua vita in generale. Penso che sia una persona incredibile. Molto umile e aperta». Chiacchiere e consigli: «Mi ha detto di concentrarmi soltanto su una gara alla volta. Di concentrarmi su ciò che posso controllare e di controllare anche le emozioni, specialmente quelle che possono portarmi a commettere degli errori. Questi sono stati i suoi principali consigli». Imparare dai migliori, far tesoro di ogni consiglio. È così che si diventa campioni. E poi non accontentarsi mai. Proprio come fa Kimi: «Non mi darei 10 in pagella, non sono stato perfetto. In Australia ho sbagliato in Fp3 e ho quasi mancato le qualifiche. In Giappone ho vinto, ma sono partito davvero male e poi ho avuto un po' di sfortuna con la Safety Car. Nella Sprint di Miami ho fatto un errore sui limiti di pista, e anche in qualifiche a Barcellona e a Spielberg cose da sistemare, per cui mi darei 8 e mezzo». Severo, ma giusto. Leclerc lo guarda e sorride.

Lui spera solo di avere ancora una Ferrari all'altezza e di essersi scrollato di dosso il fantasma di Lewis, uno che qui ha vinto 5 volte. Se sarà ancora Mercedes contro Ferrari, basta che non vinca Russell. Tv: domani la pole alle 16 diretta Sky (differita Tv8 alle 18:30). Domenica gara ore 15 diretta Sky (differita Tv8 alle 18).

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.

A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.
Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati.

A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.
Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati.

Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica