Aprilia nazionale azzurra delle due ruote. Bagnaia compagno di "Bez" per 4 anni

L'annuncio è arrivato alla vigilia del Gran Premio di Olanda, che si disputa questo fine settimana sulla storica pista di Assen, da tutti ritenuta la Cattedrale della velocità. Sotto i riflettori, il mercato piloti. Negli scorsi giorni era stata Ducati ad annunciare la nuova coppia per il prossimo biennio, con il rinnovo di Marc Marquez e l'ingaggio di Pedro Acosta. Un binomio tutto spagnolo, sicuramente fortissimo, mentre ieri è stata la volta di Aprilia. A differenza di Borgo Panigale, Massimo Rivola, ad di Aprilia racing, ha deciso di puntare su una coppia tutta tricolore, affiancando al riminese Marco Bezecchi, un altro pilota della VR46 Academy: Pecco Bagnaia, che porta in dote ben tre titoli iridati (in Moto2 nel 2018, in MotoGP nel 2022 e 2023).

«L'arrivo di Bagnaia (contratto di 4 anni, ndc) conferma il valore dello sport italiano, che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai Giochi Olimpici di Milano Cortina», ha affermato Massimo Rivola, ad di Aprilia Racing. La reazione dei fan è stata immediata: un grande sostegno per la nuova nazionale italiana su due ruote che rende ancora più speciale il derby tra le aziende italiane che stanno dominando il motomondiale.