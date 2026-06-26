L'annuncio è arrivato alla vigilia del Gran Premio di Olanda, che si disputa questo fine settimana sulla storica pista di Assen, da tutti ritenuta la Cattedrale della velocità. Sotto i riflettori, il mercato piloti. Negli scorsi giorni era stata Ducati ad annunciare la nuova coppia per il prossimo biennio, con il rinnovo di Marc Marquez e l'ingaggio di Pedro Acosta. Un binomio tutto spagnolo, sicuramente fortissimo, mentre ieri è stata la volta di Aprilia. A differenza di Borgo Panigale, Massimo Rivola, ad di Aprilia racing, ha deciso di puntare su una coppia tutta tricolore, affiancando al riminese Marco Bezecchi, un altro pilota della VR46 Academy: Pecco Bagnaia, che porta in dote ben tre titoli iridati (in Moto2 nel 2018, in MotoGP nel 2022 e 2023).«L'arrivo di Bagnaia (contratto di 4 anni, ndc) conferma il valore dello sport italiano, che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai Giochi Olimpici di Milano Cortina», ha affermato Massimo Rivola, ad di Aprilia Racing. La reazione dei fan è stata immediata: un grande sostegno per la nuova nazionale italiana su due ruote che rende ancora più speciale il derby tra le aziende italiane che stanno dominando il motomondiale.
Aprilia nazionale azzurra delle due ruote. Bagnaia compagno di "Bez" per 4 anni
A differenza di Borgo Panigale, Massimo Rivola, ad di Aprilia racing, ha deciso di puntare su una coppia tutta tricolore, affiancando al riminese Marco Bezecchi, un altro pilota della VR46 Academy: Pecco Bagnaia
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