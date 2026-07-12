Bezzecchi, che caduta: clavicola fratturata

«È solo il sabato, conta il risultato della domenica». Sorride Marc Marquez dal primo gradino del podio della Sprint in MotoGp al Sachsenring, in Germania. Re indiscusso su questa pista con 10 curve a sinistra su 13 totali, lo spagnolo è il pilota da battere anche nella gara lunga: «Ce la giocheremo tra Ducati, Alex (ieri secondo) e Di Giannantonio (terzo) sono molto forti». Dopo aver conquistato la pole, ha dominato la Sprint: ora è in testa nei successi all-time (19). «La corsa al titolo adesso non è impossibile», ha affermato, dichiarando così aperta la lotta al mondiale. Complice le difficoltà di Marco Bezzecchi: la brutta caduta avvenuta nella Q2 ha avuto conseguenze pesanti per il pilota dell'Aprilia, che nella carambola si è rotto la clavicola sinistra. Marco rientrerà in Italia al più presto per essere operato dal dottor Porcellini e dovrà approfittare della pausa estiva per rimettersi in tempi record.

Per il Bezz si profila un altro doppio zero che blocca a 13 il conteggio dei punti raccolti negli ultimi quattro weekend. Martin diventa il nuovo leader (+11 su Bezzecchi, +13 su Di Giannantonio che si conferma un pilota costante e +32 su Marquez).

TV: gara ore 14 (Sky e TV8)