Cambia la musica, ma suona sempre Mameli. Sarà un mondiale italiano

L'inno di Mameli sta diventando la colonna sonora del Mondiale di Formula 1. Suona per la sesta volta di fila e apre nuovi scenari all'orizzonte. Dopo le cinque vittorie consecutive di Kimi è arrivata quella della Ferrari con Hamilton. La festa continua e chissà che il Mondiale non si trasformi in un lungo duello tra Kimi e la Ferrari, quello che qualche mese fa era il più improbabile dei sogni. Antonelli a Barcellona è rimasto a secco in classifica, ha visto Lewis avvicinarsi (è a 41 punti), racconta di «sentirsi un po' vuoto dentro», appiedato dalla batteria che aveva fermato Russell in Canada. Quando la sua Mercedes si è ammutolita, lui aveva appena passato Russell andando al secondo posto. Aveva dato un'altra lezione a George. In un weekend in cui era stato in ombra era riuscito a passare il compagno quando contava. Nel duello si erano anche toccati e Kimi ci aveva rimesso la bandella anteriore destra, ma a fermarlo è stato altro.

L'affidabilità sta diventando un problema per questa Mercedes: «Ci è costata 25 punti con George in Canada e 18 con Kimi a Barcellona, è inaccettabile», ha detto Toto Wolff che non ha mancato di mandare i suoi complimenti al suo vecchio amico Lewis: «Ho sempre detto che se non vinciamo noi mi fa piacere veder vincere Lewis. Ma ora la Ferrari si è avvicinata e noi dovremo cominciare a pensarci. Fin qui i nostri piloti erano liberi di lottare tra loro, dovremo capire se potremmo continuare così o se dovremo preoccuparci della Ferrari in ottica Mondiale».

Hamilton ringrazia la squadra in italiano, parla al telefono con la sua fidanzata, si prende abbracci e complimenti dal mondo. Il primo a complimentarsi è proprio Kimi. Tra di loro c'è stima, tanta stima. In passato vincere a Barcellona significava tanto, voleva dire avere la miglior macchina in pista. «Una volta era così. Quest'anno la differenza la faranno gli sviluppi.

Abbiamo visto quanto siamo migliorati e dovremo continuare così», sottolinea Lewis.

Nel giorno in cui la Ferrari dominatrice di Le Mans per tre anni di fila, sventola bandiera bianca, c'è un'altra Ferrari pronta a rinascere davvero. Ma comunque vada basta continui a suonare l'inno di Mameli.