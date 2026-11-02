“Cos’hai fatto, Kimi?!” Da Sinner a Valentino Rossi, gli elogi del mondo sportivo per l’impresa di Antonelli

Ha riscritto la storia della Formula 1 ed è già leggenda, pur con una carriera davanti. Quel che ha fatto Kimi Antonelli è qualcosa che esula dalla normalità, nessuno prima di lui ha vinto un mondiale alla tenera età di 20 anni compiuti ad agosto. Nelle ultime ore stanno arrivando decine, centinaia di messaggi di congratulazioni al fresco campione bolognese dal mondo dello sport e in maniera trasversale.

Il pensiero di Sinner

Prima di tutto un amico, poi ovviamente anche ammiratore per il talento sconfinato di Kimi, Jannik Sinner è tra i primi a rivolgere un pensiero social alla straordinaria impresa di Antonelli. “Mamma mia, Kimi, cosa sei riuscito a fare. Complimenti per il tuo primo titolo Mondiale. Dopo la prima stagione difficile, sei riuscito a cambiare tutte le carte in tavola e a ottenere questo trionfo. Sappi che tutta l’Italia è orgogliosa di te. Ora goditi il tempo con la tua famiglia e ovviamente con tutto il tuo team. Ti mando un grandissimo abbraccio“.

I complimenti della Ferrari

Anche se rivali perché si tratta di una scuderia rivale, la Ferrari ha inviato un bel messaggio al pilota Mercedes dopo la vittoria del Mondiale. “Bravo Kimi, risultato fantastico! Congratulazioni da parte del team Ferrari per la vittoria del tuo primo Mondiale di Formula 1”. I tifosi italiani sognano uno splendido binomio, e chissà che un giorno non possa davvero diventare realtà.

Il pensiero di Valentino Rossi

Quasi commosso, al fresco campione di Formula 1 ha dedicato un lungo pensiero un altro campione unico, universale, e tra i più forti piloti della storia con le moto: Valentino Rossi. “Mi ricorda un po’ me quando avevo vent’anni. Mi ha emozionato tantissimo, è stato un grande ed è stato bello seguirlo. è uno dei momenti in cui uno si ricorda dov’era, vederlo diventare campione subito, al secondo anno… quest’anno ha fatto veramente paura”, spiega intervistato da SkySport24. “La differenza che è riuscito a fare rispetto al suo compagno di squadra è stata impressionante - continua Rossi - la Mercedes è stata la macchina migliore, ma non è che abbia dominato come quando c’era Hamilton. Anche le altre andavano forti. tanto di questo campionato è il suo”. L’indimenticato numero 46 spiega soprattutto cosa abbia apprezzato di Antonelli. “Mi è piaciuta moltissimo la sua aggressività. il suo cannibalismo quando mette il casco, contraltare al suo carattere fuori. Un ragazzo di 20 anni, super maturo, professionista, ma semplice, che si diverte a correre. Questa è la cosa che mi è piaciuta di più”.

Il pensiero del compagno di scuderia

Dimostrando sportività e obiettività, pur con la delusione di non aver realizzato la stagione sperata, il compagno di scuderia George Russell rilascia parole d’elogio al fresco campione Antonelli al termine del Gran Premio a Città del Messico. “Innanzitutto, complimenti a Kimi per un campionato più che meritato. Ha fatto un lavoro fantastico in questa stagione e può essere immensamente orgoglioso di ciò che ha conquistato“.

Gli altri elogi dalla Formula 1

L’ex pilota automobilistico tedesco-finlandese Nico Rosberg dedica un lungo pensiero alla vittoria di Antonelli. “Grande Kimi. Grande rispetto per essere diventato il più giovane campione del mondo nel nostro sport! Hai lavorato così duramente sin dai kart, dove tutti erano sicuri che fossi un talento generazionale, ma dimostrare tutto questo ora in F1 e padroneggiare tutta quella pressione è semplicemente fenomenale. Goditi ogni momento!!”.

Anche l’ex pilota tedesco Sebastian Vettel, quattro volte campione del mondo, spende parole d’elogio per il nuovo fenomeno della Formula 1. “Congratulazioni Kimi, campione del mondo. Wow! In pochissimi ci riescono e nessuno ci è riuscito così giovane come te. Tu sei curioso, ascolti e impari velocemente. Il tuo modo di guidare è stato molto pulito e controllato, al limite proprio quando serviva. I grandi successi possono cambiare il modo in cui le persone ti guardano, ma tu non hai bisogno di cambiare. Divertiti!”.

Tra quelli ancora in attività, grande sportività anche da parte del pilota olandese Max Verstappen. “Ha avuto una stagione pazzesca. Vincere a un’età così giovane è impressionante, sono molto fiero di lui”. Un pensiero anche dal ferrarista Lewis Hamilton. “Bisogna fare le congratulazioni a Kimi, il più giovane campione del mondo di sempre, penso avessimo il passo per vincere, ma evidentemente non era destino”.