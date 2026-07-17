F1, Kimi Antonelli domina le libere in Belgio. Hamilton c’è, Leclerc fatica

Nonostante le migliorie portate da molte squadre sullo storico tracciato di Spa-Francorchamps, la Mercedes di Kimi Antonelli rimane la macchina da battere anche in Belgio. Il giovane bolognese fatica un po’ nella prima sessione delle prove libere ma si riprende tutto con gli interessi nella Fp2, chiusa con il miglior tempo. Dopo aver fatto molto bene nella Fp1, chiudendo in seconda e terza posizione dietro al sorprendente Verstappen, Lewis Hamilton e Charles Leclerc non riescono a ripetersi nel pomeriggio.

L’inglese della Ferrari viene superato sia dall’olandese della Red Bull che dal campione del mondo Lando Norris, migliorato molto rispetto alla Fp1. Seconda sessione da dimenticare per il monegasco, che non trova l’assetto giusto con le soft e chiude con un deludente undicesimo posto. Le vetture torneranno in pista sabato alle 16 per decidere la griglia del Gran Premio del Belgio, che prenderà il via domenica alle 15, in diretta e in esclusiva su Sky.

Fp2, Antonelli vola, le Ferrari no

Considerati i risultati poco lusinghieri nella prima sessione di libere, appena si apre la pit lane Kimi Antonelli è tra i primi a fiondarsi in pista per verificare se le modifiche apportate sono state utili o meno. Il bolognese fa segnare un ottimo 1:46.911, miglior tempo di giornata finora ma le distanze nei confronti di Leclerc e Russell non sono rassicuranti. Hadjar e Verstappen si sistemano alle spalle dell’italiano della Mercedes mentre i meccanici nel box McLaren continuano a lavorare per risolvere il problema idraulico alla monoposto di Piastri. Appena i piloti completano il primo giro lanciato, Hamilton e Leclerc scivolano in quinta e sesta posizione ma c’è ancora tanto tempo a disposizione per migliorarsi. Subito dopo vengono sventolate le bandiere rosse ma non c’è stato alcun incidente: solo un fuori pista che ha portato della ghiaia sull’asfalto. Dopo qualche minuto necessario per ripulire il tutto, si può tornare a girare tranquillamente. Ad approfittare della mini-pausa è Antonelli, che monta le soft e risponde colpo su colpo agli attacchi di Hadjar e Verstappen: gran giro quello del bolognese, che abbassa il miglior tempo di un secondo.

Mercedes molto più veloce rispetto alla Fp1: non male il giro di Hamilton, che si sistema in terza posizione alle spalle di Verstappen mentre da rivedere il terzo settore di Leclerc: il monegasco della Ferrari chiude con il quinto tempo provvisorio. A mezz’ora dalla fine della Fp2, tutti i piloti girano ora con le soft: se Russell fatica a ripetere l’exploit di Kimi, Leclerc scivola in nona posizione. Situazione radicalmente diversa in casa McLaren: se Norris fa un tempone, piazzandosi subito alle spalle di Antonelli, Piastri viene richiamato ai box dopo solo tre giri. Il monegasco della Ferrari chiede ai meccanici di ridurre il carico sull’ala anteriore mentre Verstappen ed i piloti Mercedes passano alla simulazione del passo gara. Ad un quarto d’ora dalla fine della Fp2, Gasly perde il controllo della sua Alpine, distruggendo la parte posteriore dopo essere finito a muro. Con la monoposto ferma in pista ed i tanti detriti, ci vuole qualche minuto prima che si possa tornare a girare. Si torna in pista a meno di due minuti dalla bandiera a scacchi, cristallizzando le posizioni.

Fp1, Verstappen c’è, bene le Ferrari

Il weekend sullo storico tracciato di Spa-Francorchamps si era aperto nel primo pomeriggio con la prima sessione di prove libere e la prima grossa sorpresa. Nonostante fosse dato alla vigilia come in netto ritardo rispetto alla concorrenza, a chiudere la Fp1 con il miglior tempo è stata la Red Bull di Max Verstappen. Nonostante l’abbandono dell’ala “Macarena”, che aveva causato gli incidenti dell’olandese allo Spielberg e a Silverstone, l’ex campione del mondo chiude davanti a tutti, con il compagno di squadra Hadjar quarto a circa un quarto di secondo. In questa stagione non era mai successo che una tra Mercedes e Ferrari chiudessero la prima sessione delle libere con il tempo più veloce. I due ferraristi se la sono cavata egregiamente, con Lewis Hamilton che è riuscito in extremis a togliere la seconda piazza a Charles Leclerc.

L’inglese ha battagliato a lungo con Verstappen mentre la sessione era iniziata con parecchi problemi per Norris, che dovrà scontare dieci posizioni di penalizzazione in griglia per aver sostituito l’unità di controllo della power unit. Mentre il campione del mondo in carica si concentrava sul passo gara, il passaggio alle soft consente a Kimi Antonelli di balzare in prima posizione, rifilando quasi mezzo secondo al compagno di squadra Russell.

Il problema delle Frecce d’Argento è che, mentre Red Bull e Ferrari hanno continuato a migliorare nel finale di sessione, Antonelli e Russell sono, chiudendo sesto e settimo dopo la buona prestazione di Oscar Piastri. L’australiano della McLaren ha poi avuto unche l’ha costretto a rientrare lentamente ai box.