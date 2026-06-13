F1, Leclerc a muro a Barcellona: pole Russell, Hamilton 2° davanti ad Antonelli

Continua il momento nero di Charles Leclerc: dopo l’incidente che ha rovinato la gara di casa, il pilota monegasco esagera nella caccia alla pole position, finendo pesantemente a muro in curva 4 durante la Q3. Tanta la delusione dopo che le Ferrari erano apparse molto competitive sul circuito del Montmelò, battagliando a lungo con le Mercedes. A salvare il fine settimana delle Rosse arriva l’exploit di Lewis Hamilton: gran giro quello del sette volte campione del mondo che chiude secondo a meno di un centesimo di ritardo dalla pole di George Russell, la numero 150 per la Mercedes. Hamilton non partiva in prima fila da Silverstone 2024 mentre leggera delusione per Kimi Antonelli, apparso in miglioramento nelle qualifiche. Alle spalle dell’azzurro Norris fa meglio delle Red Bull di Verstappen e Hadjar mentre Piastri chiude solo settimo. Leclerc sarà costretto a partire dalla decima posizione: nella gara che prenderà il via alle 15 di domenica, in diretta e in esclusiva su Sky, sarà chiamato all’ennesima rimonta importante.

Q1, Hamilton vola, Leclerc 3°

Dopo che l’ultima sessione delle libere aveva visto la conferma di Russell come il più veloce, seguito da Piastri, Leclerc, Norris ed Hamilton, Kimi Antonelli si era lasciato andare alla frustrazione quando, negli ultimi minuti della Fp3, si era visto bloccato da vetture più lente mentre stava per lanciarsi. Il leader della classifica piloti è stato chiamato dagli steward per aver bloccato Lance Stroll, cavandosela con un richiamo verbale. I primi minuti della Q1 vedono poche macchine in pista ma la situazione inizia a movimentarsi quando si lanciano i piloti più veloci. Interessante il giro di Hamilton, che riesce a mettersi davanti Russell e Leclerc, con Antonelli che riesce a migliorare rispetto alle libere e chiude al momento quarto.

Con le posizioni di testa più o meno stabilizzate, continua il calvario delle Aston Martin, con Stroll che finisce nella ghiaia ed Alonso talmente frustrato da considerare seriamente il ritorno all’Alpine nella prossima stagione. I primi undici piloti decidono di risparmiare un treno di soft, lasciando spazio alla battaglia per evitare l’eliminazione immediata. Alla fine entrambe le Aston Martin sono eliminate, con Stroll che paga un secondo abbondante nei confronti delle Cadillac, che hanno appena debuttato in Formula 1. Un calvario impensabile per la scuderia anglo-canadese e la Honda, che non riesce ancora a risolvere i problemi della nuova power unit.

Q2, Russell la spunta su Leclerc

L’inizio del Q2 vede ripetersi la battaglia che sta definendo questo fine settimana catalano, ovvero la sfida tra le Rosse e le Frecce d’Argento. Al primo tentativo la spunta Russell, con il suo 1:15.228 che gli consente di avere la meglio per un niente nei confronti di Charles Leclerc. Alle sue spalle, Kimi Antonelli riesce a mettersi dietro Lewis Hamilton ma la sensazione è che le distanze siano molto ristrette, cosa che potrebbe lasciare spazio a parecchie sorprese nel Q3. Assente ingiustificata è la McLaren con Norris e Piastri che non riescono per ora a ripetere l’exploit di venerdì pomeriggio e sono inchiodati all’ottavo e decimo posto nella classifica provvisoria.

Mentre Mercedes, Ferrari e Red Bull preferiscono risparmiare le gomme per giocarsi il tutto per tutto nel Q3, la situazione cambia nel finale, con Lando Norris che risale fino al quarto posto, facendo scalare sia Hamilton che Verstappen. Un po’ deludente il settimo posto di Oscar Piastri, che almeno supera la seconda Red Bull di Hadjar, abbastanza scocciato dal fatto di essere rimasto al box. Molto interessante che dalla pole provvisoria di Russell al quarto posto di Norris ci sia meno di mezzo secondo: la battaglia per partire davanti a tutti domenica pomeriggio potrebbe giocarsi sul filo dei millesimi.

Q3, Leclerc out, Hamilton 2°

La sessione che deciderà la griglia di partenza del Gran Premio di Catalogna parte con un paio di minuti di ritardo. Il tempo dovrebbe bastare per due giri veloci e quasi tutte le scuderie potranno usare treni di soft nuove ma riuscire a mettere subito un giro veloce potrebbe mettere al riparo da problemi o errori sul filo di lana. La pressione gioca un pessimo scherzo a Charles Leclerc che, mentre si stava lanciando a caccia della pole position, perde il controllo della sua SF-26 e finisce nelle barriere in curva 4. Inevitabile la bandiera rossa e una disdetta per il pilota monegasco, che nel secondo settore era molto vicino al tempo migliore fatto registrare da Oscar Piastri. Visto il violento impatto, parte l’auto dei medici ma, per fortuna, Leclerc esce dalla vettura con le proprie gambe per poi essere portato al centro medico per accertamenti.

Un errore che costerà caro al ferrarista, visto che, considerati i danni pesanti all’avantreno, sarà costretto a partire dalla decima posizione dopo aver fatto vedere ottime cose in tutto il fine settimana del Montmelò. Ci vuole qualche minuto per rimuovere la Ferrari e riparare le barriere ma, appena le vetture tornano in pista, George Russell torna in testa mentre Kimi Antonelli non riesce a far meglio di Piastri e Verstappen, che avevano fatto il giro prima dell’incidente di Leclerc.