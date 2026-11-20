Nella città famosa per il gioco d’azzardo, la scommessa di George Russell di montare le gomme da asciutto nel finale paga alla grande. La prima giornata del weekend della Formula 1 a Las Vegas aveva visto la pioggia come protagonista assoluta, convincendo i piloti a rimanere al box durante la prima sessione di prove libere. Nella mattina italiana la pista si asciuga, consentendo a Leclerc di portarsi in testa fino alla delusione finale.

Il monegasco è superato in extremis anche da Gasly: ultimi minuti con Hamilton che scivola in sesta posizione mentre Antonelli risale dopo una sessione anonima fino all’ottavo posto. Le vetture torneranno in pista nella notte italiana per le ultime libere prima delle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas, sabato mattina alle 5 italiane.

FP2, Russell va in testa nel finale, male Kimi

Dopo un avvicinamento alla Fp2 all’insegna dell’ottimismo, le previsioni cambiano di colpo: 74% di probabilità di pioggia e pista sempre più fredda. La Pirelli autorizza ad alzare la temperatura delle coperte termiche per portare le gomme in temperatura prima ma sarà comunque una sessione complicatai. Quando si inizia a girare non piove più ma la pista è ancora bagnata: a scendere per primi con le gomme da bagnato sono Piastri e Leclerc, con tempi oltre i due minuti. Le condizioni sono difficili, come testimonia il lungo di Alonso, che tocca anche le barriere ma i tempi, poco alla volta, iniziano a scendere. Leclerc scavalca agilmente le due McLaren e la Mercedes di Kimi Antonelli ma le McLaren approfittano della pista più asciutta e volano in prima fila. Leclerc e Hamilton fanno scivolare Antonelli in quinta posizione mentre Verstappen rientra subito ai box. Con il rischio pioggia che aumenta, Norris è il primo a montare le intermedie, migliorandosi di più di un secondo..

Quando l’ex campione del mondo abbassa il miglior tempo di quasi tre secondi, sia Leclerc che Hamilton decidono di montare le intermedie. Se l’inglese della McLaren tira giù secondi a ripetizione, Verstappen scende dalla macchina dopo solo tre giri: preferisce non girare sul bagnato. Alle spalle di Norris ci sono Piastri e Leclerc con lo stesso identico tempo mentre Russell e Hamilton sono indietro di oltre un secondo. Molto attardato Antonelli, solo quattordicesimo e a quasi tre secondi e mezzo dal leader provvisorio. Leclerc è il primo a scendere sotto il muro dell’1:50, imitato presto da Hamilton ma il monegasco pensa che sia il momento di montare le slick. Dopo il botta e risposta con Hadjar, Verstappen scende in pista ma l’azione dell’olandese viene fermata dalla bandiera rossa per un detrito sul tracciato. Si riprende a girare negli ultimi sei minuti: Russell ne approfitta per uscire con le slick e prendersi la prima posizione davanti a Gasly. Leclerc chiude in terza posizione, Hamilton sesto ed Antonelli ottavo.

FP1, troppa pioggia, nessun tempo valido

La prima sessione di libere a Las Vegas era stata dominata dalla pioggia torrenziale e persistente che ha flagellato il tracciato per tutta la durata della Fp1. Cosa più unica che rara, non è stato registrato un solo tempo valido, per la delusione degli spettatori sugli spalti, infreddoliti e zuppi. Le vetture hanno provato più volte a girare, facendo registrare una ventina di giri di ricognizione ma sono inevitabilmente tornate nella pit lane. Cinque piloti hanno fatto ancora meglio, scegliendo di non uscire dal box. L’amministratore delegato della McLaren Zak Brown ha detto che “il gioco non valeva la candela”. I dati raccolti sarebbero stati inutili per le qualifiche e la gara, visto che il fine settimana sarà freddo ma senza pioggia; meglio non rischiare.

La pioggia si è intensificata progressivamente fino a diventare un vero e proprio nubifragio. Dopo 5 minuti, il primo a provare con le gomme da bagnato è stato Sergio Perez, seguito dalla Ferrari di Beganovic. Troppa acqua in pista, entrambi i piloti sono tornati subito ai box. Il campione del mondo Kimi Antonelli ha provato a girare poco dopo l’uscita delle Williams di Albon e Sainz ma è stato richiamato subito ai box dopo aver notato che “l’aquaplaning è dovunque”. Stesso verdetto per le Red Bull di Hadjar e Verstappen, seguite dalla Ferrari di Leclerc: tre piloti hanno azzardato un secondo giro mentre gli ultimi a provare sono stati i piloti dell’Alpine e George Russell, senza fortuna. A rimanere ai box le due McLaren, le due Racing Bulls e l’Aston Martin di Lance Stroll.