Tutti i 22 piloti di Formula 1 diventano minifigure LEGO. È la novità più attesa della nuova collezione Speed Champions, presentata dal Gruppo LEGO e da Formula 1 in occasione del Gran Premio di Las Vegas 2026. Per la prima volta, gli appassionati potranno ritrovare in versione mattoncini tutti i protagonisti della griglia, insieme alle riproduzioni delle monoposto degli 11 team, realizzate sulla base del regolamento tecnico 2026. La nuova linea arriverà nei negozi il 1° marzo 2027, ma i preordini sono già aperti. Il lancio rappresenta soltanto un’anticipazione di un programma più ampio: nel corso del prossimo anno sono infatti previste altre novità legate alla collaborazione tra i due marchi.

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Tutti i piloti di F1 diventano minifigure LEGO

La collezione LEGO F1 Speed Champions comprende le monoposto di tutte le 11 scuderie e le minifigure dei 22 piloti della stagione 2026. I modelli riproducono le vetture e le rispettive livree, con un’attenzione particolare ai dettagli delle auto da corsa. Ogni set comprende due minifigure, corrispondenti ai piloti della rispettiva scuderia. Ciascuna è caratterizzata da una tuta e da un casco personalizzati, con stampe che riportano il nome e il numero del pilota. Sono inoltre presenti adesivi con i numeri di gara, che consentono agli appassionati di personalizzare le monoposto e abbinarle al proprio protagonista preferito. L’obiettivo è permettere ai fan di ricreare anche attraverso il gioco le rivalità in pista, le scene più emozionanti dei Gran Premi e i festeggiamenti sul podio. Una proposta pensata sia per i bambini sia per i collezionisti e gli appassionati di motorsport.

Tutto quello che c’è da sapere

Per acquistare i nuovi prodotti bisognerà attendere il 1° marzo 2027. I set saranno disponibili sul sito ufficiale LEGO.com, nei LEGO Store e presso rivenditori selezionati. Chi non vuole aspettare può già effettuare il preordine attraverso il portale ufficiale del marchio. Il prezzo indicato sullo store italiano è di 29,99 euro per ciascun modello. La collezione rappresenta il primo lancio del nuovo portfolio LEGO dedicato alla Formula 1, che sarà arricchito da ulteriori prodotti ed esperienze nel corso del 2027.

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La LEGO Race arriva a Las Vegas

Le novità non riguardano soltanto i prodotti da costruire. Sabato 21 novembre la Strip di Las Vegas ospiterà infatti la prima LEGO Race ufficiale, un appuntamento che vedrà protagoniste 11 minicar LEGO F1 guidabili, una per ciascuna scuderia del campionato. Le vetture completeranno un giro del circuito prima del Gran Premio di Las Vegas 2026. Si tratta di un’iniziativa che riprende l’esperienza delle minicar già presentate in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, arricchita per questa tappa da alcune sorprese. I nomi dei piloti che saliranno a bordo saranno svelati attraverso i canali social ufficiali del marchio LEGO nei prossimi giorni.

La monorotaia di Las Vegas si veste con i colori LEGO

La collaborazione tra i due marchi coinvolge anche la città che ospita il Gran Premio. Per l’edizione 2026 della gara, LEGO ha infatti scelto di portare la propria presenza sulla monorotaia sopraelevata di Las Vegas, con il branding di un treno e della stazione Flamingo/Caesars Palace. Un’operazione che punta a coinvolgere il pubblico anche al di fuori del circuito, trasformando alcuni luoghi della città in spazi dedicati alla partnership tra il mondo dei mattoncini e quello delle corse automobilistiche.

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Una collaborazione che guarda al 2027

La nuova collezione segna un ulteriore passo avanti nella collaborazione avviata nel 2024 tra il Gruppo LEGO e Formula 1. L’obiettivo comune è avvicinare allo sport un pubblico sempre più ampio, attraverso prodotti, iniziative e attività pensate per coinvolgere appassionati di diverse generazioni. Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer del Gruppo LEGO, ha sottolineato il valore del legame tra i tifosi e i protagonisti delle gare: “I fan della Formula 1 non seguono solo team e monoposto: con i piloti instaurano un legame fortissimo. Portare per la prima volta tutti i 22 piloti nel mondo delle minifigure LEGO offre ai fan un modo nuovo e divertente per celebrare queste personalità, le rivalità e i momenti più emozionanti dei giorni di gara”. Goldin ha inoltre anticipato che il lancio rappresenta soltanto l’inizio delle iniziative previste per il prossimo anno: “Non vediamo l’ora di svelare tanti altri modi in cui i fan potranno celebrare la loro passione per la Formula 1, attraverso prodotti ed esperienze LEGO, per il resto dell’anno e oltre”. Anche Emily Prazer, Chief Commercial Officer di Formula 1, ha evidenziato il valore della partnership, nata dall’incontro tra innovazione, tecnologia e creatività. “Vedere tutti i 22 piloti riprodotti come minifigure LEGO è un esempio perfetto di ciò che rende questa partnership così divertente per i fan, che potranno presto assistere alla prima LEGO Race in assoluto a Las Vegas, dove avremo in serbo alcune sorprese”, ha dichiarato. La collaborazione, dunque, non si fermerà alle nuove monoposto e alle minifigure: il 2027 porterà altri prodotti e occasioni per vivere la Formula 1 anche fuori dai circuiti.