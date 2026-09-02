Formula Aut, l’auto “inclusiva” in cartapesta

Al Gran Premio sfilano le opere d’arte. Tra le novità del palinsesto-eventi del Gran Premio di quest’anno ci sarà una creazione artistica a tema, una copia di monoposto di Formula 1, in scala 1:1, realizzata in cartapesta dai ragazzi autistici dell’Associazione Facciavista di Seregno (Monza e Brianza), in collaborazione con Fondazione Bluemers. L’iniziativa detta «Formula Aut» sarà presentata giovedì 3 settembre nella piazza del Duomo di Monza dal Sottosegretario alla Presidenza di Regione con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

«Siamo orgogliosi che la nuova iniziativa Formula 1 Aut approdi al Gran Premio 2026 all’Autodromo di Monza, eccellenza lombarda e italiana ha commentato Picchi L’opera valorizza i diversi talenti dei giovani, anche quelli più fragili, toccati da disabilità intellettiva, grazie al lavoro di associazioni come Facciavista. Nel 2025 abbiamo sostenuto 109 progetti di avviamento allo sport per persone con disabilità e recentemente rinnovato l’accordo con il Comitato Italiano Paralimpico, aumentandone lo stanziamento. Tra le misure regionali anche «La Lombardia è dei Giovani 2026», finanziata con più di 2 milioni di euro, grazie ai quali abbiamo potenziato le misure dedicate al benessere psicologico giovanile».

I ragazzi dotati di una buona manualità si sono messi all’opera nel laboratorio artistico di Facciavista, «dove hanno progettato e costruito ogni singolo elemento della vettura utilizzando cartapesta» ha spiegato Matteo Perego presidente dell’associazione Facciavista Ets. A dire il vero non solo cartapesta, gli artisti hanno utilizzato anche strutture in legno e materiali di recupero, trasformando il talento, la perseveranza e la bellezza della diversità in un’opera unica.

«Formula Aut racconta che l’inclusione non è assistenza, ma valorizzazione delle capacità - ha precisato Perego - E che i sogni possono prendere forma quando vengono riconosciuti e sostenuti; che ogni persona ha un talento da esprimere e una storia da raccontare».

È tutto pronto per l’evento sportivo di Formula 1, i posti in più, i collegamenti, gli appassionati e gli sportivi. Da quest’anno ci sono anche gli artisti di Formula Aut.