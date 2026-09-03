Kimi: “L’incidente che mi cambiò”

Sembra incredibile siano passati soltanto due anni. Eppure il 30 agosto del 2024 quel ragazzino che oggi guida il mondiale non era ancora salito su una Formula 1 in un weekend di gara. Quella volta finì malissimo. Al terzo giro era già fuori pista alla Parabolica. Kimi se lo ricorda bene: «È stata una giornata molto difficile, però quell’incidente mi ha insegnato moltissimo e mi ha fatto crescere come persona e come pilota», racconta oggi che gli sponsor hanno cominciato a contenderselo e Mercedes lo ha messo sui manifesti pubblicitari. Una provocazione, un po’ come fece con Schumacher qualche anno fa. Oggi passa dalla presentazione di un orologio (JWC) a quella della nuova collezione di abbigliamento (Adidas). Tutti lo vogliono e lui sorride sempre, resta spiazzato solo quando Linus gli chiede se conosce Bono. Kimi abbozza. «Conosco gli U2, ma non lui. Chiedere al mio Bono», scherza. Due anni dopo è un’altra persona, ma dentro è rimasto lo stesso. Ha messo su muscoli, ma a far impressione è soprattutto il collo. Oggi sembra quello di Mike Tyson. Lo si nota anche dalla catenina con la coda di balena che oggi quasi lo strozza. «Sono molto scaramantico e continuerò a indossarla finché non si romperà, ho già un piano B».

Un piano B lo ha in mente anche per il Gp d’Italia: «Abbiamo deciso di pagare qui la penalità per il cambio del motore, anche se mi spiace farlo nella gara di casa. Partirò dal fondo, ma se pensando al campionato è la pista migliore dove farlo perché a Monza ci sono più possibilità di sorpassare». Max dal fondo è anche riuscito a vincere: «Anche partendo da lontano si può fare una bellissima gara, ma non penso a Max, penso solo a fare bene». Una sola cosa si sente di assicurare. «Se rallento rischio di sbagliare», dice ricordando perché quando Toto gli chiede di farlo lui ci piazza un giro veloce. È il bello dei 20 anni. Non cambiare ragazzo.