La vita privata di Kimi Antonelli: l’ex fidanzata pilota, le foto con Suami Di Tavi

La strepitosa vittoria di Kimi Antonelli sul circuito di Monza ha inevitabilmente riacceso i riflettori sul campione bolognese. Dopo il trionfo nel Gran Premio d’Italia, infatti, l’attenzione dei tifosi di Formula1 si è spostata dalla pista e dai box alla vita privata del giovane pilota della Mercedes.

Nato il 25 agosto 2006, Andrea Kimi Antonelli è cresciuto in una famiglia profondamente legata al mondo dei motori: il padre Marco Antonelli è un ex pilota e fondatore del team AKM Motorsport, protagonista di diversi campionati GT e della Formula 4 italiana; mentre la madre Veronica Pomaro è esperta di logistica nell’ambito delle competizioni automobilistiche.

L’ex fidanzata pilota

Anche sul fronte dell’amore Kimi ha seguito il richiamo dei motori: dal 2023 al 2026 il pilota è stato legato a Eliska Babickova, pilota di kart di origine ceca, classe 2005, e campionessa italiana 2023 nella classe OK di karting. A unirli, oltre alla passione per le corse, erano anche valori come sacrificio e dedizione allo sport, temi affrontati da Babickova in un’intervista per The Pass - Track Talks. Da sempre molto discreti sulla loro relazione, Kimi e la compagna hanno condiviso i momenti più importanti della loro storia sui social fino all’addio arrivato nel febbraio 2026.

Le foto con Suami

Concentrato sul Mondiale, Kimi sembrava aver messo da parte la vita sentimentale, ma alcune foto pubblicate nelle scorse settimane hanno acceso i riflettori su una nuova possibile relazione. Il pilota è stato infatti paparazzato in compagnia di Suami Di Tavi, studentessa della Bocconi, prima sulle spiagge della Costa Smeralda e poi nella romantica cornice di Portofino. Di Suami, però, si sa pochissimo: 21 anni compiuti da poco, un profilo Instagram pubblico e gli studi alla Bocconi. Mentre la stampa rosa li segue, entrambi mantengono il massimo riserbo e vivono la frequentazione lontano dai riflettori.