MotoGP, Marc Marquez da urlo in Ungheria: conquista pole position e Sprint Race

Marc Marquez è tornato. Il campione del mondo in carica è il grande protagonista del weekend, conquistando prima la pole position e poi la Sprint Race del GP d’Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Un vero e proprio monologo per il Cabroncito, che dopo il miglior tempo nelle qualifiche della mattinata, domina anche la gara breve. Partito dalla prima posizione, lo spagnolo non lascia mai la testa della corsa, conquistando la vittoria e dodici punti per risalire la classifica. Secondo il connazionale Pedro Acosta della Ktm. Terzo Marco Bezzecchi, che risale dal sesto posto superando Pecco Bagnaia (nono), Fabio Di Giannantonio (decimo), Raul Fernandez (quarto) e Fermin Aldeguer (quinto). Il pilota dell’Aprilia porta a casa sette punti importanti che gli consentono di guadagnarne tre sul rivale Jorge Martin, finito sesto. Domenica la gara, che può regalare nuovi colpi di scena con la mina vagante Marquez in grande spolvero. Occhi puntati sul leader della classifica Bezzecchi, arrivato in Ungheria con il morale alle stelle dopo il ritorno al successo al Mugello. Lo scorso anno su questo circuito aveva chiuso terzo, piazzamento che proverà a migliorare, per continuare la corsa verso il titolo mondiale. Insomma arrivano segnali molto incoraggianti al Balaton Park per Marquez.

Il recupero dopo il doppio intervento chirurgico

Il recupero dopo il doppio intervento chirurgico al piede e braccio è ancora in corso, ma dopo il ritorno al Mugello della scorsa settimana, in Ungheria ha compiuto un altro passo avanti. Tra i segnali positivi non c'è solo la pole conquistata e il successo nella Sprint Race, ma anche i quasi inesistenti momenti in cui si tocca la spalla, indici di un miglioramento fisico. Il messaggio mandato ai rivali è chiarissimo: per il momento il Cabroncito non ha alcuna intenzione di abdicare.

Marquez si prende la testa

Nelle qualifiche della mattina, Marquez ferma il tempo in 1'36"785 e si prende la testa di una prima fila tutta iberica. Lo spagnolo, scivolato (senza conseguenze) in curva 1 all’inizio della Q2, nel giro di pochi minuti si migliora: dopo il giro più veloce, alla bandiera a scacchi, fa ancora di più, abbassando ulteriormente il tempo, seppur di soli 6 millesimi. Staccato di 53 millesimi Acosta con la KTM, in corsa per la pole fino a due giri dalla fine. Terzo Aldeguer con la Ducati Gresini. In ombra l’Aprilia.

La prima moto di Noale è quella di Bezzecchi, sesto e preceduto anche dalla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e dall’altra Ducati ufficiale di Bagnaia. Nono Luca Marini: il fratello di Valentino Rossi entra in Q2 col secondo tempo in Q1 dietro a Bagnaia. Solo ottavo Jorge Martin con la seconda Aprilia ufficiale.