Portimao si tinge di rosso. Il Gran Premio di Portogallo incorona Marc Marquez campione del mondo 2027. Da brivido l’urlo di gioia, ripetuto, incontrollabile: prima nel casco, poi gridato al mondo davanti ai suoi tifosi. «Señoras y señores, l’anno scorso avevo detto che il mondiale era dedicato a me stesso, è stato un titolo d’istinto. Era una scommessa che avevo fatto con me e vincendo mi sono tolto un peso enorme. Quest’anno era molto importante vincere il 10 titolo e fare ingresso nella categoria premium. Ho fatto un grande lavoro sulla mia mente, ma devo ringraziare tutte le persone che hanno creduto in me a partire dai fans. Questo titolo è per voi», grida lo spagnolo sfinito e commosso. Le mani aperte indicano i 10 titoli vinti che lo lanciano nella leggenda, superato Valentino. Lo spagnolo viene poi condotto davanti ad un maxischermo che ripropone gli highlights di un’intera carriera. Ed ecco che da una porticina sul palco compare il grande Giacomo Agostini. Commovente l’abbraccio, otto titoli a otto nella classe regina.

Marc alza le braccia al cielo e nella mente ripercorre i momenti della sua impresa, basti pensare che dopo il GP d’Italia al Mugello si trovava a -102 punti dalla vetta. Un capolavoro che gli è costato una fatica fisica e mentale astronomica come dimostrano le urla. Il trionfo di Marquez regala a Ducati il quinto titolo pilota consecutivo. «Marc ha fatto un’impresa pazzesca, e da parte sua Ducati gli ha consegnato una moto veloce e costante. Siamo stati bravi a continuare ad avere fame e continuare a lavorare. È un momento storico per tutti noi: avevamo il sogno e ci siamo riusciti. Dietro questo successo c’è anche il lavoro di tantissime persone, una fabbrica intera».

I complimenti arrivano anche dal vincitore della gara Marco Bezzecchi, protagonista di un weekend perfetto: sua la pole e le vittorie della Sprint e del gp: «Il campionato è stata una bella lotta tra Aprilia e Ducati. Marc ha dimostrato di essere uno dei più grandi piloti della storia. Poter battagliare con lui è un grande onore, ora punto al 2° posto nel Mondiale». Con soli 2 punti dal compagno di squadra Martin, il verdetto arriverà a Valencia.