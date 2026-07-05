Municipio 8, via a 17 iniziative gratuite. Oggi parata di pupazzi e ritmi ancestrali

Nell'ambito del progetto comunale "Milano è viva nei quartieri" torna "M'incanto", festival a cielo aperto di arte, teatro e musica ideato da Teatro Pane e Mate. Fino al 30 agosto 17 eventi gratuiti tra performance teatrali, concerti, installazioni e laboratori in cinque luoghi del Municipio 8. La finalità è quella di reinterpretare gli spazi urbani, favorendo nuove relazioni tra persone e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità. Il festival si prefigge di essere sostenibile, diffuso e inclusivo, sono previsti percorsi guidati e interpreti LIS. L'iniziativa è finanziata dal Ministero della Cultura. Oggi alle 17, una grande parata itinerante con pupazzi e musica curata dal teatro Pane e Mate sfilerà per le vie del quartiere QT8, la partenza è al Cortile del Casva di via Isernia 5. A seguire, dalle 18, il Concerto dell'Orchestra Carimbò (foto), ensemble musicale milanese di world music ideato e diretto da Luca Canali, che fonde ritmi ancestrali, melodie contemporanee e folklore proveniente da ogni angolo del mondo. Immaginazione e poesia il 10 luglio: alle 17.30, alla Dar Casa, in via Carbonia 3, va in scena lo spettacolo "Non sempre le cose sono quello che sembrano": una stradina abbandonata è diventata un deposito di tutte quelle cose che non servono più a nessuno. Lì s'incontrano due personaggi: Gianni il musicante e Salva il burattinaio. Con la loro inesauribile fantasia trovano una storia da raccontare e piano piano ogni oggetto dimenticato prende vita. Si canta in coro il 12 luglio, alla Comunità Villapizzone dove alle 15 ci sarà il laboratorio di coro curato da Camilla Barbarito e alle 18 il concerto finale.

Musica e parole il 17 luglio: alle ore 13, presso il Casva di via Isernia 5, apre un laboratorio inclusivo di scrittura della canzone. Un percorso aperto a tutti dove la musica diventa gioco, scoperta e incontro, capace di unire le persone e valorizzare ogni differenza.