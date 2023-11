Addio a George Brown, fondatore e batterista della "Kool & the Gang"

Lutto per il mondo della musica, è scomparso all'età di 74 anni per le complicazioni dovute ad un tumore polmonare George Brown, membro fondatore della Kool & the Gang. Il musicista sarebbe morto giovedì 16 novembre, ma la notizia è stata diffusa solo oggi. A darla un rappresentante della casa discografica della band, la Universal Music Enterprises. Con lui se ne va uno dei batteristi più amati al mondo, che ha scritto successi intrambontabili come Celebration, Jungle Boogie, Ladies Night, Summer Madness e Too Hot.

La sua vita

Brown era nato il il 15 gennaio 1949 e iniziò a suonare la batteria fin da bambino. Fondò la band con i fratelli Robert 'Kool' Bell e Ronald Bell, Dennis 'Dee Tee' Thomas, Robert 'Spike' Mickens, Charles Smith, Woodrow 'Woody' Sparrow e Ricky Westfield. Inizialmente quelli che erano compagni di scuola di Jersey City, nel 1964 si riunirono in un gruppo jazz e soul strumentale, chiamato Jazziacs. Robert 'Kool' Bell era al basso, il fratello Ronald Bell alle tastiere e Charles Smith alla chitarra. La band cambiò diversi nomi, tra cui New Dimensions, Soul Town Band e Kool & the Flames, prima di scegliere Kool & the Gang, nome che sarebbe diventato leggendario in tutto il mondo a partire dal 1969.

Gli inizi della band

Il cammino non fu semplice, ci volle quasi un decennio prima che la band riuscì ad ottenere un grande successo con Jungle Boogie uscita nel 1973. Da quel momento in poi però, il sound convolgente del gruppo, che negli anni dal funk li portò alla disco, gli fece ottenere 25 successi nella Top 10 della Billboard Rythm & Blues e il caratteristico drumming di Brown divenne in breve tempo leggendario come stile funk.

Il periodo d'oro

Nel periodo della massima espressione della disco, il gruppo raggiunse la Top 10 numerose volte, con brani immortali come Ladies' Night, Too Hot, Get Down on It e Celebration , tutte canzoni interpretate con il cantante James "J.T." Taylor, strizzando l'occhio al pop, ma anche sorprendendo con brani come Joanna e Cherish, più di atmosfera, ma allo stesso modo estremamente coinvolgenti.

L'apporto di Brown