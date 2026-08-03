Ariana Grande dice basta: si ritira dagli eventi pubblici dopo le continue critiche sul suo aspetto

Dopo mesi trascorsi sotto i riflettori e al centro di un acceso dibattito sul suo aspetto fisico, Ariana Grande ha deciso di fermarsi. La cantante e attrice americana, 33 anni, ha annunciato che al termine dell’Eternal Sunshine Tour, che si concluderà il prossimo 1° settembre a Londra, si prenderà una pausa dagli impegni pubblici. Contestualmente ha rinunciato anche al suo atteso debutto nel West End londinese con il musical Sunday in the Park with George, nel quale avrebbe dovuto recitare al fianco del collega di Wicked Jonathan Bailey.

La decisione dopo la fine del tour

A confermare la scelta è stato un portavoce dell’artista, che ha spiegato come Ariana voglia concludere il tour “nel migliore dei modi, in salute e con serenità”, prima di concedersi un periodo lontano dalle apparizioni pubbliche. “Ariana farà un passo indietro dall’esposizione pubblica dopo la conclusione dell’Eternal Sunshine Tour. Non vede l’ora di terminare questa esperienza nel migliore dei modi, in salute e felicemente, per poi concedersi una meritata pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, che hanno portato a un’infinita e continua attenzione nei suoi confronti. Questo tour è stato un’esperienza meravigliosa e ha amato ogni singolo momento trascorso con i suoi fan”, ha spiegato il suo portavoce.

Salta anche il debutto nel West End

La pausa comporterà anche un importante cambiamento nei suoi progetti professionali. Ariana Grande non farà infatti parte del cast di Sunday in the Park with George, nuova produzione del celebre musical di Stephen Sondheim che debutterà nell’estate del 2027 al Barbican Theatre di Londra. Anche la produzione dello spettacolo ha espresso pieno sostegno alla decisione dell’artista. “Sappiamo che questa non è stata una scelta semplice e la rispettiamo pienamente. Le auguriamo il meglio. Lo spettacolo debutterà comunque nell’estate del 2027 come previsto e il cast sarà annunciato prossimamente”, hanno fatto sapere i produttori.

Le polemiche sul suo aspetto fisico

La decisione arriva dopo mesi in cui la cantante è stata costantemente al centro delle discussioni sui social network per il suo evidente dimagrimento. Le polemiche si sono intensificate soprattutto dopo la pubblicazione del videoclip di Petal, il nuovo singolo, nel quale Ariana interpreta Pepper, una giovane artista che affronta una serie di provini venendo ripetutamente giudicata per il proprio aspetto. Nel video, i produttori la definiscono “non commerciabile”, “non abbastanza attraente” e “non autentica”, arrivando perfino ad attribuirle un disturbo della personalità. Dopo l’ennesima umiliazione, il personaggio interpretato dalla cantante reagisce in modo estremo, tornando armato di una motosega e vendicandosi dei suoi giudici in una scena volutamente forte e provocatoria, pensata come critica alla cultura dell’apparenza e del giudizio.

I commenti dei fan dividono il web

Nonostante il significato del videoclip, molti utenti hanno concentrato l’attenzione esclusivamente sull’aspetto fisico della cantante. Tra i commenti comparsi online c’è chi ha scritto che la situazione sarebbe “scioccante e straziante”, chi ha espresso preoccupazione per la sua estrema magrezza e chi ha invitato l’artista a prendersi cura di sé. Altri, invece, hanno criticato questo tipo di osservazioni, sostenendo che commentare pubblicamente il corpo di una persona sia inappropriato e dannoso. Non è la prima volta che Ariana Grande affronta pubblicamente questo tema. Negli ultimi anni ha più volte invitato fan e media a evitare commenti sul suo fisico. Nel brano Yes, And?, pubblicato nel 2024 all’interno dell’album Eternal Sunshine, la cantante affronta direttamente la questione con un messaggio inequivocabile. “Non commentate il mio corpo. La vostra vita è vostra e la mia è mia. Perché vi interessa così tanto?”, canta nel testo del brano.

Il desiderio di ritrovare equilibrio

L’idea di rallentare non nasce all’improvviso. Già nei mesi scorsi Ariana aveva spiegato di sentire la necessità di ritrovare un maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata. In un’intervista aveva ammesso che una pausa sarebbe stata salutare dopo anni di impegni ininterrotti tra musica, cinema e tournée. “Credo che sarebbe una scelta sana. Non sono abituata a prendermi delle pause, ma gli ultimi anni sono stati davvero senza sosta. Nei prossimi quindici anni vorrei trovare molto più equilibrio rispetto ai quindici appena trascorsi”, aveva raccontato.

Un futuro sempre più orientato verso la recitazione

Nonostante lo stop temporaneo, Ariana Grande non sembra intenzionata ad abbandonare il mondo dello spettacolo. Dopo il successo ottenuto nel ruolo di Glinda nell’adattamento cinematografico di Wicked, continuerà infatti anche il suo percorso come attrice. L’artista è inoltre attesa nella tredicesima stagione di American Horror Story, mentre in passato aveva già lasciato intendere che i tour potrebbero diventare sempre più rari. “Sono molto emozionata per questo tour, ma penso che potrebbe non succedere di nuovo per molto, molto tempo”, aveva confidato ai fan, lasciando intendere la volontà di dedicarsi a nuovi progetti e di concedersi finalmente il tempo necessario per ritrovare un equilibrio personale.