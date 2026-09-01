Cesare Cremonini, a sorpresa arriva “Amateur”: il nuovo album e il tour nei palasport

Una nuova fase musicale per Cesare Cremonini, tra ricerca, sonorità più istintive e il ritorno a una dimensione più diretta del fare musica. Il 23 ottobre arriva “Amateur”, mentre dal 27 novembre il cantautore bolognese sarà nei palasport con l’“Amatour”. Era nell’aria, ma l’annuncio è arrivato a sorpresa. Cremonini ha svelato il titolo del nuovo progetto e la sua data di uscita. Il disco, registrato a Londra, segna una svolta rispetto al percorso seguito negli ultimi anni e apre una nuova fase della sua carriera. Il cantautore aveva già anticipato di essere al lavoro su un progetto diverso, definendolo un album “di rottura”. Ora quella direzione prende forma anche dal vivo con otto appuntamenti nei palasport di Bologna, Torino e Milano.

Cremonini: “Amateur” senza intelligenza artificiale

Il nuovo lavoro è stato registrato a Londra, nello Studio 13 fondato da Damon Albarn. Un disco realizzato interamente senza l’impiego dell’intelligenza artificiale: “Amateur” è stato scritto, suonato e registrato senza ricorrere alla tecnologia. È lo stesso Cremonini a sottolinearlo nel presentare il progetto, rivendicando così un processo creativo affidato interamente alla musica e ai suoi interpreti.

Il sax e una nuova direzione musicale

Al centro della nuova fase creativa c’è anche il sassofono, strumento che Cremonini ha iniziato a studiare con maggiore intensità negli ultimi anni. Il cantautore ne aveva parlato anche alla vigilia del concerto al Circo Massimo, raccontando il ruolo avuto dallo strumento nella sua ricerca musicale. “Mi ha salvato”, aveva detto parlando del sax durante l’ultimo tour estivo. Lo strumento accompagna anche l’immaginario scelto per il nuovo album. La copertina di “Amateur” lo mette infatti in primo piano: su uno sfondo arancione compare un uomo nudo intento a suonare il sax. La scelta visiva richiama quindi uno degli elementi più caratterizzanti della nuova fase dell’artista.

Dopo gli stadi, il ritorno nei palasport

Con l’uscita del disco arriverà anche un nuovo tour. Dal 27 novembre Cremonini tornerà a esibirsi nei palasport con “Amatour”, dopo la stagione dei grandi concerti che lo ha visto protagonista anche al Circo Massimo. Il debutto sarà nella sua Bologna, all’Unipol Arena, con tre appuntamenti il 27, 28 e 30 novembre. Il tour proseguirà poi a Torino, all’Inalpi Arena, il 9 e 10 dicembre, e si concluderà a Milano, all’Unipol Forum, con i concerti del 15, 16 e 18 dicembre. Le date inizialmente annunciate sono otto, distribuite in tre città.

Le prevendite da settembre

I biglietti saranno disponibili attraverso una serie di finestre di prevendita. Il primo appuntamento è fissato per il 7 settembre alle 10, con accesso prioritario riservato ai titolari di carta Mastercard. Dalle 10 dell’8 settembre partirà invece la presale dedicata a chi avrà preordinato una copia fisica di “Amateur” sullo shop ufficiale di Universal Music Italia entro le 23.59 di domenica 6 settembre 2026. La vendita generale scatterà infine il 9 settembre alle 10 su Live Nation. Per quanto riguarda il disco, il pre-order è già partito e comprende CD standard, LP standard e versioni CD e LP autografate e numerate in edizione limitata. Per la prima settimana i formati fisici saranno disponibili in esclusiva sullo shop Universal Music Italia, mentre dalla settimana successiva CD e LP standard saranno distribuiti sul mercato.

L’annuncio alla vigilia del Circo Massimo su Rai 1

L’annuncio di “Amateur” arriva il giorno prima della messa in onda su Rai 1 di “Roma, baby. Cremonini Live Circo Massimo”, lo speciale televisivo dedicato al concerto del 6 giugno al Circo Massimo di Roma. Era stata proprio la vigilia di quell’appuntamento a segnare una prima anticipazione del nuovo progetto.