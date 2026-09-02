Chi ha vinto i Power Hits: “Sorry scusa lo siento” dei Pinguini Tattici Nucleari è il tormentone dell’estate

Il Power Hits Estate 2026 va ai Pinguini Tattici Nucleari: “Sorry scusa lo siento” è il tormentone dell’estate 2026. La canzone scritta da Riccardo Zanotti ha conquistato il primo posto della RTL 102.5 Power Hits Estate nella serata all’Arena di Verona, dove sono stati premiati anche Angelina Mango e Marco Mengoni per “Canto d’amore” (premio PMI) e Samurai Jay per “Ossessione” (premio FIMI).

Il “grazie” sui social

Sul palco Zanotti ha ringraziato il pubblico e il team che ha lavorato dietro alle quinte per la realizzazione del brano, poi sui social network la band si è presa un momento in più per festeggiare il successo: “Quando iniziammo a suonare insieme da ragazzi, le occasioni per suonare dal vivo erano sempre poche e, per questo, ci scrivevamo spesso ai “concorsi musicali”. Per un motivo o per l’altro, non ne abbiamo mai vinto uno. C’era sempre qualcosa di sbagliato nella musica o nell’immagine, ci abbiamo sempre riso su. Oggi abbiamo vinto il Power Hits per la canzone dell’estate e un po’ ci fa ridere: diciamo che d’ora in avanti il pinguino sarà riconosciuto anche come animale estivo. Grazie”.

Il Disco d’Oro

La vittoria arriva a un mese esatto dal Disco d’Oro, che ha consentito ai Pinguini Tattici Nucleari di superare le 100mila copie vendute in soli tre mesi dall’uscita di “Sorry scusa lo siento”. Un successo meritato dovuto ai fan ma soprattutto all’originale visione artistica della band bergamasca. Il tormentone dell’estate è decisamente atipico rispetto alle sonorità estive. Lo stesso Riccardo Zanotti lo aveva ammesso a maggio, quando il singolo venne pubblicato: “È un brano estivo ma non è la tipica canzone estiva. Volevamo fare qualcosa di diverso per distruggere un po’ gli schemi e i temi ricorrenti dell’estate”.

Il testo e i riferimenti

A rendere unico il testo di “Sorry scusa lo siento” sono i numerosi riferimenti alla cultura pop, al cinema e alla letteratura, tipico della scrittura dei Pinguini Tattici Nucleari. Il brano, costruito come una sorta di favola gotica sospesa tra amore e fantasmi, affronta il tema dell’incomunicabilità all’interno delle relazioni. Tra le citazioni musicali c’è “One more time” dei Daft Punk mentre sul piano letterario compaiono riferimenti a Edgar Allan Poe e i suoi racconti insieme a Cesare Pavese e al testo “La luna e i falò”. L’immaginario si fa invece apertamente horror con “Silent Hill”, la sinistra ambientazione della celebre saga nata nel mondo dei videogiochi e arrivata anche al cinema. A completare il mosaico c’è la citazione di Dua Lipa nel ritornello, che i Pinguini hanno usato per dare una vaga fisionomia alla protagonista della storia. Perla band, però, il significato del brano resta aperto alle interpretazioni di chi ascolta: “Ognuno può leggere in “Sorry scusa lo siento” amore, amicizia, rapporti, relazioni: una canzone alla fine è un contenitore che riempi tu a seconda del tuo vissuto”.